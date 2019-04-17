Zyxel Multy U, IF Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu

Zyxel Multy U, telekomünikasyon alanında “IF Product Design Award 2019” ödülüne layık görüldü. İnternet ve teknoloji ile bütünleşen ve kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanan üç bantlı Ev Wi-Fi Mesh Sistemi Multy U, stil ve teknolojiyi bir arada sunacak.

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Zyxel tasarım ödülünü kazandı

Dinamik bir tasarıma sahip olan ürün, 3 bant Wi-Fi deneyimi yaşatıyor. Genç neslin taleplerine yönelik olarak tasarlanan Multy U, IF Tasarım Ödülleri Jürisinin de beğenisi kazanarak tam not aldı.

Zyxel Multy U’nun kompakt yapısı hemen fark edilebilir nitelikte. 310 gram ağırlığında, 12.3 x 12.3 cm boyutlarında olan ürünün kalınlığı ise sadece 3 cm. Bu ölçülerle piyasadaki en küçük üç bantlı ağ çözümü unvanına sahip olan Multy U; porseleni andıran pürüzsüz görünümü ile şıklıktan ödün vermiyor ve ev dekorasyonuna mükemmel uyum sağlayabiliyor.