Amazon.com.tr aynı gün teslimat hizmetini duyurdu

Amazon.com.tr İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetini duyurdu. Aynı gün teslimat servisi sabah 10:30’a kadar verilen siparişlerde geçerli olacak.

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İstanbul’da kullanılacak!

Amazon.com.tr tarafından duyurulan aynı gün teslimat seçeneği, Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar sabah 10:30’a kadar verilen siparişlerde geçerli olacak. Amazon.com.tr’nin satıcısı olduğu ürünlerde geçerli olacak bu seçenek şimdilik sadece İstanbul’da kullanılabilecek.

Birçok farklı ürün grubu için geçerli olacak bu seçenek için minimum sepek tutarı bulunmazken, bu hizmete 12,90 TL’den faydalanabileceksiniz. Amazon’un açılış önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu aktaran Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan: “Müşterilerimiz için teslimat hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün, yüz binlerce ürünü İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetiyle müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr’deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.