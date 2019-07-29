ZTE Nubia Z20, esnek ekranla gelecek!

ZTE Nubia Z20 akıllı telefonunun kimi özellikleri şirketin başkanı Ni Fei tarafından Global Mobile Internet Conference etkinliğinde açıklandı.

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ZTE Nubia Z20 açıklanan özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, 8 Ağustos‘ta tanıtılacak yeni amiral gemisi cihazının özelliklerini Global Mobile Internet Conference etkinliğinde duyurdu. Telefon, esnek ekran tasarımıyla alıştığımız kıvrımlı ekranların ötesinde neredeyse çerçevesiz bir görünüme kavuşacak.

Nubia Z20 ayrıca şirketin bir önceki üst düzey telefonu Red Magic 3 gibi 8K video kaydı desteği de sunacak. Ni Fei, kullanıcıların profesyonel kalitede video çekebileceklerini de vadetti. Etkinlikte Nubia Z20‘nin 20x zoom özelliğiyle çekilmiş fotoğraf örnekleri de gösterildi. ZTE‘nin 8 Ağustos’ta telefon dışında yeni VR kaskını da tanıtması bekleniyor.