Apple TV platformunun en çok izlenen yapımlarından biri olan komedi-drama dizisinin yeni dönemi resmiyet kazandı. İzleyicilerin merakla beklediği Ted Lasso 4. sezon için yayın tarihi paylaşıldı ve ilk teaser fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor?

Ted Lasso 4. sezon yayın takvimi ve konusu

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ted Lasso 4. sezon macerası 5 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak ilk bölümle başlayacak. Dizinin takipçileri, 7 Ekim tarihine kadar her çarşamba yeni bir bölümle karşılaşacak. Böylece sonbahar aylarına kadar kesintisiz bir seyir deneyimi sunulacak.

Yeni sezonun hikayesi, başrol karakterinin kariyerinde tamamen farklı bir meydan okumaya odaklanıyor. Şirketin açıklamasına göre Ted, İngiltere’ye geri dönerek ikinci ligde mücadele eden bir kadın futbol takımının teknik direktörlüğünü üstlenecek. Açıklamada, sezon boyunca ekibin daha önce hiç düşünmedikleri riskleri alarak cesur adımlar atmayı öğreneceği vurgulandı.

Dizinin sıkı hayranlarını sevindirecek bir diğer gelişme ise ana kadronun büyük ölçüde korunması oldu. Paylaşılan Ted Lasso yeni sezon fragmanı ile birlikte, sevilen karakterlerin ekrana döneceği kesinleşti. Üçüncü sezonun ardından final yaptığı düşünülen yapımın, yoğun hayran talebi üzerine geri dönmesi dikkat çekiyor.

Dizi kadrosunda kimler var?

Yeni bölümlerde Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ve Jeremy Swift gibi isimler rollerine devam edecek. Bu durum, Apple TV dizileri arasında izlenme rekorları kıran yapımın alışılmış kimliğini koruyacağını gösteriyor. Yeni temanın dizinin genel dinamiğine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ted Lasso'nun İngiltere'ye dönüp bir kadın futbol takımı çalıştırma fikrini nasıl buldunuz?