Akıllı temizlik çözümleri pazarının önde gelen isimlerinden Roborock, 2025 yılı finansal sonuçları ve 2026’nın ilk çeyrek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, küresel pazarlardaki genişlemesi ve yenilikçi ürünleriyle güçlü bir büyüme grafiği sergilediğini duyurdu.

Roborock finansal gücüyle pazardaki yerini sağlamlaştırıyor

Açıklanan resmi verilere göre şirket, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla %56,51 oranında gelir artışı kaydetti. Bu etkileyici büyüme ivmesi, 2026 yılının ilk çeyreğinde de devam ederek %23,31’lik bir artışla taçlandı.

Küresel pazarlarda rekor büyüme

Roborock’un başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden biri, uluslararası pazarlardaki güçlü performansı oldu. Şirketin 2025 yılındaki yurt dışı gelirleri, bir önceki yıla göre %63,46 artarak 10,442 milyar RMB’ye ulaştı.

Bu rakam, şirketin toplam gelirinin %56’sını oluşturarak Roborock markasının artık yerel bir oyuncu olmaktan çıkıp gerçek bir küresel deve dönüştüğünü kanıtlıyor. Şirket, bu performansıyla 10’dan fazla önemli pazarda lider konuma yükseldi.

Ürün çeşitliliği ve inovasyon başarıyı getirdi

Büyüme rakamlarını sadece robot süpürgeler değil, aynı zamanda ıslak-kuru temizlik çözümleri ve kablosuz süpürgeler gibi genişleyen ürün gamı da destekledi. IDC verilerine göre Roborock, 2025 yılında dünya genelinde 5,8 milyon robot süpürge sevkiyatı gerçekleştirdi.

Bu sevkiyat rakamı, bir önceki yıla göre %76,5’lik devasa bir büyümeye işaret ediyor. Bu başarıyla şirketin küresel pazar payı %17,7’ye ulaşarak dünya genelinde ilk sıraya yerleştiği belirtildi.

Şirketin teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar, başarının sürdürülebilirliğinde kilit rol oynuyor. Gelişmiş navigasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli otomasyon çözümleri, markanın ürünlerini rakiplerinden ayırıyor.

Roborock, 2026’nın başında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modeli Saros 20 ile pazardan olumlu geri dönüşler alarak premium segmentteki iddiasını da artırdı. Bu gelişmeler, şirketin büyüme stratejisinin sürdürülebilirliğini desteklediğini ortaya koyuyor.