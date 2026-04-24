Geçtiğimiz hafta yayınlanan son temel beta sürümünün ardından Google, yeni yazılım test aşamasına hızlı bir geçiş yaptı. Geliştirici ekibi, Eylül ayı özellik güncellemesi için temel oluşturan Android 17 QPR1 Beta 1 versiyonunu resmi olarak duyurdu. Peki bu yeni sürüm beraberinde hangi değişiklikleri getiriyor ve hangi cihazlara yükleniyor?

Android 17 QPR1 Beta 1 sürümünün odaklandığı noktalar

Yeni Android 17 QPR1 Beta 1 güncellemesi, kullanıcılara doğrudan yansıyan büyük arayüz değişiklikleri barındırmıyor. Şirket bunun yerine sistem kararlılığını artırmaya ve can sıkıcı teknik hataları gidermeye odaklanıyor. Özellikle yazdırma hizmetleri, terminal uygulaması ve ses işleme tarafında yaşanan çökme sorunları bu sürümle çözüme kavuşuyor.

Yazılım güncellemesi geniş bir Google Pixel güncellemeleri yelpazesini kapsıyor. Güncelleme Pixel 6 serisinden başlayarak, Pixel 10 serisine kadar uzanan tüm ana modellere yüklenebiliyor. Ayrıca tablet ve katlanabilir cihaz kullanıcıları da bu yeni Android 17 beta sürümü özelliklerini cihazlarında test edebiliyor.

Yeni versiyonu denemek isteyen kullanıcılar, Android Beta Programı üzerinden kayıt yaptırarak kablosuz (OTA) şeklinde güncellemeyi alabiliyor. Karşılaşılan hatalar, uygulama çekmecesinde veya Hızlı Ayarlar menüsünde yer alan geri bildirim aracı üzerinden şirkete iletilebiliyor. Reddit platformu üzerindeki beta topluluğu da kullanıcıların deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyor.

Android 17 QPR1 Beta 1 ile gelen yenilikler ve düzeltmeler

Düşük mürekkep koşullarında yazdırma işlemlerinin tamamlanmasını engelleyen Varsayılan Yazdırma Hizmeti çökme sorunu giderildi (Sorun #487545419).

Terminal uygulamasının cihazı ve uygulamayı donduran Uygulama Yanıt Vermiyor (ANR) hatası çözüldü (Sorun #497465940).

VoIP uygulamalarındaki ses iletişiminde bozulmaya ve faz iptaline neden olan donanımsal ses işleme sorunu düzeltildi (Sorun #494843726).

AIDL ses HAL sistemini kullanan cihazlarda beş saniyeden uzun akışlarda doğrudan ses çıkışının açılmaması engeli aşıldı (Sorun #372064012).

Güncellemeyi destekleyen cihazlar

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Pixel Tablet, Pixel Fold ve Android Emulator

QPR nedir?

Açılımı İngilizce “Quarterly Platform Release” olan QPR, Google şirketinin işletim sistemi için üç ayda bir yayınladığı platform güncellemeleridir. Bu ara sürümler genellikle sisteme yeni özellikler ekler ve genel kararlılığı artırır.

