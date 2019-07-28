ZTE kızaklı telefonunun patentini aldı

ZTE firması önümüzdeki günlerde kızaklı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Kızaklı telefonlar geçtiğimiz yılın ve bu yılın başlarında gördüğümüz bir tasarım olsa da firma bu tasarımı kullanmayı tercih ediyor.

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ZTE firması geçtiğimiz yıl İran ile ilişkilerinden dolayı Amerikan ambargosuna maruz kalmış ve bu nedenle kepenkleri indirmişti. Nubia markası ile devam eden ZTE ambargo kalmasından sonra son sürat 5G teknolojileri ve kendi mobil cihazları üzerinde çalışmalarını sürdürmüştü. Bunun ilk örneği Axon 9 ve yeni tanıtılan Axon 10 Pro modelleri olduğunu söyleyebiliriz. Axon 10 Pro önemli çünkü birçok firma tarafında göremediğimiz 5G çipi bu cihazda yer alıyordu.

Kızaklı telefon dediğimizde akla ilk gelen firmalar Xiaomi, Lenovo ve Honor. Mi Mix 3, Z5 Pro serisi ve Magic 2 modelleri kızaklı bir tasarım dili ile geliyordu. Bu tasarımın içine doğru bakacak olursak çerçeve içerisinde yer alan donanım bileşenleri ekranın altına almak. Bu sayede bu bileşenleri yalnızca ihtiyacımız olduğu zaman açabiliyor ve daha fazla ekran kullanma olanağına sahip olabiliyoruz.

ZTE firmasının bu tasarımı kullanacağı cihaz hakkında çok kısıtlı bilgimiz var. Tasarımına baktığımız zaman ön tarafta hem aşağı hem de yukarı doğru kayan bir kızak mevcut. Bu sayede telefonun yalnızca üst tarafını değil alt tarafına gizlenmiş bir işlevi yer alıyor. Burada gizli bir ekran var mı yoksa başka bir işlevi bulunuyor henüz bilinmiyor. Çift ön kamera ile gelen modelde flaş yer almıyor.

Telefonun arkasına baktığımız zaman sol üst tarafa konumlandırılmış dikey formda olan çift kamera ve altında bir flaşın yer aldığını görmekteyiz. ZTE bu telefonda üçüncü bir kameraya yer vermemiş. Telefonun ortasında yer alan optik parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bazı modellerde bu tasarım ile ekran altı parmak izi okuyucusunu da görüyorduk.

Telefonun sağ kısmına baktığımız zaman güç tuşu ve bununla birlikte ses tuşları yer alıyor. Sol tarafında sim kart girişi olan modelde başka bir buton yer almıyor. Alt tarafında orta tarafa yerleştirilmiş USB Type-C girişi ve sağ tarafında hoparlör bulunuyor. Telefon mono ses çıkışına olanak sağlıyor.

Kızak tasarımı güvenli mi?

Bu tasarımı kullanırken bazı riskleri de göze almanız gerekiyor. Bu tasarımda ekran tamamen güvende olmadığından ötürü kızak açıkken veya kapalıyken kullanımınızda cihaz düştüğünde koruması daha zor olacaktır. Bunun yanında cihazın ekranı kırıldığı zaman da tamiri bir o kadar daha masraflı olacaktır. Bunun yanında bu tasarımı kullanan telefonların suya ve toza karşı bir dayanıklılık iddiası bulunmadığından fazla toz birikmesi de cihazın zararına olacaktır. ZTE bu durumlara karşı ne gibi bir önlem alacak önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.