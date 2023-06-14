Çin’in güçlü markalarından olan ZTE, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. ZTE Nubia ve Redmagic markaları ülkemiz pazarında çok yakında resmi olarak satışa sunulacak. Arena Bilgisayar, ZTE ile “ZTE Nubia ve Redmagic” marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzaladı.

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Arena Bilgisayar KAP’a yaptığı açıklamada;

“Şirketimiz ile Dünya’nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile “ZTE Nubia ve Redmagic” marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000’den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4’ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya’daki nüfusun 4’te 1’inden fazlasına ulaştırmaktadır. Şirketimiz özellikle “Nubia” markalı cep telefonlarının, 3D Tabletlerin, Akıllı Saatlerin ve ‘Red Magic’ markalı oyun telefonlarının Türkiye pazarına sunulması amacı ile çalışmalarına hız verecektir.” ifadelerini kullandı.

Şimdilik hangi modellerin ilk etapta ülkemize geleceği bilinmiyor. Fiyat tarafında ise dolar kurunun kaçtan alınacağı ve fiyatların uygun olup olmayacağı ise merak konusu. Bakalım ZTE ülkemiz pazarında nasıl bir satış performansı sergileyecek?