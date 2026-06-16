Japon elektronik devi Sharp, yeni amiral gemisi AQUOS R11’i tanıttı ve 7 Temmuz 2026’da Japonya’da satışa çıkacak model detayları paylaşıldı.
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3.600 Nit Pro IGZO OLED Ekran ve 240Hz
Ön tarafta 6.5 inç büyüklüğünde Pro IGZO OLED ekran yer alıyor. 2340 x 1080 piksel çözünüklük sunan panel, 3.600 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve 1-240Hz adaptif yenileme hızına sahip.
3.600 nits peak brightness, HDR modunda Aquos telefonlarının en parlak ekranı ve R10 ekranını 20% daha parlak. Tam ekran parlaklık 1.800 nit.
Snapdragon 8s Gen 4 ve 12 GB RAM + 512 GB Depolama
AQUOS R11, Qualcomm’in 4nm Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ile güçlendiriliyor. Bu yongaset, OnePlus ve Xiaomi telefonlarında bulunan aynı çip.
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12 GB LPDDR5X RAM (+12 GB sanal RAM)
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512 GB UFS 4.1 depolama
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microSD slot yok (R10 ve R9’da vardı, R11’de kaldırıldı).
Leica Üçlü Kamera: 50.3 MP Ana, 50.3 MP Ultra Geniş, 38.5 MP Telefoto
AQUOS R11’in en önemli özelliği Leica tarafından denetlenen üçlü kamera sistemi:
|Kamera
|Sensör
|Çözünürlük
|Focal Length
|Özellik
|Ana (Standart)
|1/1.55 inç
|50.3 MP
|23 mm
|f/1.9, OIS + EIS
|Ultra Geniş
|1/2.55 inç
|50.3 MP
|13 mm
|f/2.2, 122° FOV, EIS
|Telefoto
|1/2.88 inç
|38.5 MP
|68 mm
|f/2.4, 2.9x optik zoom, OIS
14 kanallı multispektral sensör renk doğruluğu için yardımcı oluyor.
Ön Kamera: 50.3 MP Punch-Hole
Orta üst punch-hole’da 50.3 MPSELFİ kamera yer alıyor. 23 mm eşdeğer focal length.
Miyake Design ve RGB LED Akarium Fonksiyonu
Miyake-inspired tasarım ile free-curve body ve 背面 kamera ring’deki RGB LED’ler ile bildirim ve gelen çağrıları hafifçe ileten Akarium fonksiyonu.
Akarium fonksiyonu: Kamera ring’deki LED ışık ve ses ile rahat bir alan sunuyor.
AI Otomatik Zoom ve Otomatik Maskeleme
AI,被 belleğe göre otomatik zoom seviyesini ayarlayan kamera ve AI, ekran içindeki metinleri otomatik maskeleyen gizlilik koruma özelliği.
5.100 mAh Batarya ve 36W Hızlı Şarj
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5.100 mAh batarya kapasitesi (R10’dan biraz daha büyük)
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Type-C 36W hızlı kablol şarj
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Kablosuz şarj yok.
IP68 IP69 ve MIL-STD-810G MIL-STD-810H Dayanıklılık
IP68, IP69, IPX5, IPX8, IPX9, IPX6 toz ve su direnliği sertifikaları.
MIL-STD-810G (drop direnliği) ve MIL-STD-810H (su, sıcaklık, shock direnliği) askeri dayanıklılık sertifikaları.
[Gorilla Glass Victus 2] hem ön hem arka panellerde.
Boyutlar ve Renkler
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Boyutlar: 156 x 74 x 8.9 mm
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Ağırlık: 195 gram
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Kalınlık: 8.9 mm (oldukça kalın).
Renkler: Navy Blue (Navy), Ivory Yellow (Ivory), Terracotta Red (Terracotta).
Bağlantı ve OS
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WiFi 7
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5G
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Bluetooth 6.0
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NFC
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GPS
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Android 16 OS (3 OS yükseltme + 5 yıl güvenlik güncelleme).
Fiyat ve Satış
NTT Docomo, SoftBank ve SIM-free versiyonları Japonya’da 9 Temmuz 2026’da satışa çıkacak.
SIM-free versiyon sadece 512 GB olarak gelecek.