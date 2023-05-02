Akıllı telefon konusunda dünyanın en iyilerinden olan Çinli telefon üreticileri Huawei ve ZTE, Apple’ın ekranlarını tedarik etmesiyle tanıdığımız Çinli panel üreticisi BOE ile bükülebilen ve ekran altı kameraya sahip olan bir OLED ekran üretmek için güçlerini birleştirdi. Yeni ekran Huawei’nin bir sonraki katlanabilir telefonu Mate X4’te kullanılabilir. Bu üçlü çok güçlü!

Bitirim Üçlü Bükülebilir OLED Ekran ile Piyasayı Sallayacak!

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan üç üreticinin işbirliğiyle geliştirilen bu ekran, ilk olarak Huawei Mate X3’ün halefi olan Huawei Mate X4 katlanabilir telefonda kullanılabilir. Galaxy Z Fold 4’ün zaten ekran altı bir kameraya sahip olduğu düşünüldüğünde, Mate X4’ün bu konuda bir ilk olmayacağı söylenebilir.

Ancak Galaxy Z Fold 4’teki sözde gizlenmiş olan kameranın, aslında pek de gizlenmediğini söylemek mümkün. Zira özellikle ekranda açık renkli bir içerik gösterilirken, ekranın kalanından daha düşük çözünürlüğe sahip olan bu “görünmez” kamera çentiği kendini çok belli ediyordu.

Huawei, ZTE ve BOE ise sonunda bu sorunu çözdüklerini düşünüyor. “Q8” olarak adlandırılan yeni OLED panelin, çoğunlukla ZTE’nin bu alandaki uzmanlığı ve BOE’nin ekran üretme konusundaki deneyimi sayesinde kamera kalitesi sorunlarını nihayet çözeceği söyleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, ZTE’nin Axon serisi birkaç yıl önce ekran altı kamera teknolojisine öncülük etti ve son birkaç nesilde önemli iyileştirmeler yaptı. Yeni ekranın 2480 x 1116 piksel çözünürlüğe sahip olacağı ve yüksek frekanslı 1,440Hz PWM karartma kullanacağı söyleniyor.

Huawei Mate X4’te kullanılması beklenen bu ekran, gerçekten görünmez olan ekran altı kamera döneminin başlangıcı olabilir. Bu teknolojinin geleneksel telefon tasarımına uyarlanması da nispeten kolay olacaktır. Bu sayede akıllı telefonlarda 2020 yılından beri moda haline gelen nokta çentik tasarımı yerini tam ekran tasarımına bırakabilir.

Bizler de Huawei, ZTE ve BOE üçlüsünün bu konuda nasıl bir ürün ortaya koyacağını merakla bekliyoruz. Huawei cephesi, Mate X4 ile akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ekran altı kamera teknolojisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!