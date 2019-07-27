Black Shark 2 Pro Snapdragon 855+ işlemcisi ile geleceği açıklandı

Black Shark Youtube üzerinden paylaştığı yeni video ile Black Shark 2 Pro telefonunun Snapdragon 855+ ile geleceğini açıkladı.

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Xiaomi’nin alt markası olarak üretime devam eden Black Shark, yeni cihazının sahip olacağı işlemciyi Youtube üzerinden paylaştığı bir video ile açıkladı. Oyun odaklı telefon üretimine dikkat çekilen videoda, Black Shark 2 Pro için Snapdragon 855+ işlemcinin kullanılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde sızıntıları ve Antutu sonuçları ortaya çıkan cihaz, üst düzey donanım bileşenleri ile piyasaya çıkacak. 2.96 Ghz hıza ulaşabilen Snapdragon 855+ yonga setinde 8 adet çekirdek bulunuyor. 7 nanometre üretim süreci ile üretilen CPU’ya Qualcomm® Adreno™ 640 GPU‘su eşlik ediyor.

Antutu verileri ışığında cihazın teknik özellikleri üzerinden yorum yapılacak olursa; cihaz 2340×1080 piksel FHD+ ekran ile piyasaya sürülecek. Salı günü tanıtımı yapılacak cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Cihazın işletim sistemi ise Android 9 Pie olarak gözükmekte. Yeni cihaz 405.598 puanlık Antutu skoru ile dikkat çekerken, bir önceki telefonun yaklaşık 40.000 puan önünde olduğu gözüküyor.

Black Shark 2 Pro ne kadar güçlü?

Geçtiğimiz günlerde Geekbench Skorunun sızdığı modelin bu sefer Antutu skoru sızmış durumda. Bu sonuca göre bir önceki modele göre farkı oldukça net anlaşılıyor. Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alan modelin 405.598 skorunu elde ediyor. Bir önceki model Black Shark 2 367,354 puan ile tanıtılmıştı. Snapdragon 855, kendisinden %15 daha güçlü işlemci işlemci hızına sahip olan 855 Plus aynı grafik birimini kullanıyor. Bu skor yalnızca iki cihaz arasındaki farkı değil Snapdragon 855 işlemcisinin almış olduğu güncellemenin sonucunu da ortaya koyuyor.

Diğer özellikleri arasında hiçbir fark bulunmayan modelin tepedeki seçenekleri arasında 12 GB Ram ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Önceki modele ait olan Joystick ve diğer araçlar da aynı şekilde kullanılmaya devam edilecek

Black Shark’ın ilk modelini ülkemizde satıldığını görmüştük. Helo ve ikinci jenerasyonunu görmediğimiz için bu modelin ülkemizde satılacağını büyük bir olasılıkla söyleyemeyiz.