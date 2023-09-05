ZTE, son teknoloji akıllı telefonlarından biri olan ZTE Axon 50 Lite’ı Meksika pazarında tanıttı. Çin’de duyurulan Axon 50 Ultra’nın ardından gelen bu cihaz, kullanıcılara bir dizi üstün özellik sunuyor. ZTE Axon 50 Lite, 6,6 inç boyutundaki bir IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ çözünürlük ile geniş bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Zarif tasarımı ve ince yapısı ile dikkat çeken telefon, ZTE’nin kullanıcı dostu MyOS arayüzü ile Android 13 işletim sistemini bir araya getirir. Cihazın boyutları 169,96 x 76,1 x 8,4 mm olarak belirtiliyor.

Ön tarafta yer alan 8 megapiksel selfie kamerası ile mükemmel selfie’ler çekebiliyorsunuz. Arka kısımda ise 50 megapiksel ana kamera ve makro, derinlik çekimleri için kullanılan çift 2 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kamera modülü, iPhone serisinde bulunan benzer bir düzenlemeyle dikkat çekiyor.

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ZTE Axon 50 Lite, gücünü 1,6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden alıyor. 4 GB RAM, 10 GB sanal RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile donatılmıştır. Ayrıca, hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Cihaz, çift SIM kart desteği, 5G bağlantı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi modern özellikleri içerirken, aynı zamanda kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir dizi özellik sunuyor.

ZTE Axon 50 Lite, 250 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve yeşil, siyah, mor gibi farklı renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu cihaz, uygun fiyatlı ve güçlü bir akıllı telefon arayanlar için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.