Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemelerinin kapıda olduğunu duyurdu ve bu kez sadece yeni üretken yapay zeka yardımcı programlarıyla sınırlı kalmayacaklarını belirtti. Apple, iOS 18’in ön planda olacağını ancak diğer güncellemelerin de kullanıcıların memnuniyeti için önemli olacağını vurguladı. Özellikle, Apple’ın iPhone’daki Notes uygulamasında büyük değişiklikler yapacağına dair gelen haberler, iPad için de benzer özelliklerin gelebileceği beklentisini artırdı. Ayrıca, iPad’in uzun yıllardır beklenen kendi Hesap Makinesi uygulamasını alacağı da duyuruldu.

Apple, Notes uygulamasını sesli not özellikleri ve matematik desteğiyle güncelleyeceğini açıkladı. Bu, kullanıcıların uygulama içinde notlar alabilecekleri ve karmaşık matematiksel işlemleri gerçekleştirebilecekleri anlamına geliyor. Bununla birlikte, iPad için özel olarak tasarlanan bir Hesap Makinesi uygulamasının iOS sürümünden farklı olup olmayacağı henüz net değil.

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Bununla birlikte, MacOS 15’in Hesap Makinesi uygulamasının da yeniden tasarlanması bekleniyor. Bu da, Apple’ın iPad için de benzer bir Hesap Makinesi uygulaması üzerinde çalışabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kaynaklara göre, Apple’ın iPad için muhtemelen MacOS 15’in tasarım dilini yansıtan bir Hesap Makinesi uygulaması sunması bekleniyor.

Hesap Makinesi uygulaması, iPadOS 18’in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıma sunulacak ve tüm iPad modelleri bu güncellemeden yararlanabilecek. Apple, yeni uygulamanın tasarımını ve işlevselliğini Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak. Özellikle, Apple’ın iPad için özel bir Hesap Makinesi uygulaması sunması, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacını azaltabilir ve iPad deneyimini daha da zenginleştirebilir.

iPad için Hesap Makinesi uygulaması, kullanıcıların tercihlerine göre pencere boyutunu yeniden boyutlandırma seçeneği sunabilir ve geçmiş hesaplamaları görüntülemek için bir kenar çubuğuyla birlikte gelebilir. Bu, iPad kullanıcıları için beklenen bir yenilik olacak ve Apple’ın ürün yelpazesini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor.