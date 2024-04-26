Çinli teknoloji devi Infinix, bir süredir Infinix Note 40 Pro Plus isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Note 40 Pro Plus modelini piyasaya sürdü. Piyasaya bomba gibi düşen Note 40 Pro Plus’a yakından bakalım.

Infinix Note 40 Pro Plus neler sunuyor?

Infinix Note 40 Pro Plus Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran 1300 nit parlaklığı ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefonda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış. Bu ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

Infinix Note 40 Pro Plus kaputun altında orta segment bir yonga seti olan MediaTek Dimensity 7020 yonga seti ile birlikte geliyor. Yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bu yonga seti gücünü 100W kablolu, 20W kablosuz şarj hızına sahip 4600 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor. Bu batarya 5W ve 10W ters şarjı da destekliyor.

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Kamera tarafında ise Infinix Note 40 Pro Plus üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde makro ve 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.