Not: Bu videoda yer alan 55OLED908 modeli 4K Ambilight TV ürünü, inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Philips 4K Ambilight TV 55OLED908 incelemesiyle karşınızdayız. 4K OLED ekranında en gelişmiş META paneli kullanan, Bowers & Wilkins destekli ses sistemine sahip OLED908, geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha gelişmiş bir yapıyla geliyor.

Philips 55OLED908 Özellikleri;