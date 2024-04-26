Not: Bu videoda yer alan 55OLED908 modeli 4K Ambilight TV ürünü, inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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Bir Televizyonda Aradığınız Her Şey! | Philips 4K Ambilight TV 55OLED908 İncelemesi
Philips 4K Ambilight TV 55OLED908 incelemesiyle karşınızdayız. 4K OLED ekranında en gelişmiş META paneli kullanan, Bowers & Wilkins destekli ses sistemine sahip OLED908, geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha gelişmiş bir yapıyla geliyor.
Philips 55OLED908 Özellikleri;
- Boyut: 122,5 x 76,8 x 26 cm
- Ağırlık: 21,7 kg
- Metal kaplama çerçeve
- Ekran: 55 inç (139 cm) 4K UHD
- Panel: Parlak OLED META Panel
- Tazeleme Hızı: 120 Hz
- Ekran Geliştirme: %99 DCI/P3, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced
- İşlemci: P5 AI Perfect Görüntü Motoru
- Bellek: 16 GB
- İşletim Sistemi: Google TV (Android 12)
- Ses: Bowers & Wilkins Ses
- Ses Geliştirme: Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X, DTS Play-Fi
- Bağlantı: 4x HDMI, 3x USB, CI+ LAN, Dijital ses çıkışı, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü
- HDMI: HDMI 1/2: HDMI 2.1, HDMI 3/4 : HDMI 2.0
- Oyun: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Oyun, HGiG, Nvidia G-Sync uyumlu
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2