Çinli teknoloji devi Vivo, Vivo V29e modelini Hindistan’da resmen piyasaya sürdü. Bu, Vivo V29 serisinin Hindistan’da piyasaya sürülen ilk cihazı olma özelliği taşıyor ve önümüzdeki haftalarda diğer modellerin de gelmesi bekleniyor. Bu modellerin Türkiye’ye gelme umudu da var! İşte Vivo V29e’nin dikkat çeken özellikleri ve bütçe dostu fiyatı!

Vivo V29e Satışları Haftaya Hindistan’da Başlıyor! Türkiye Umutları Yüksek!

Vivo V29e’nin en dikkat çekici özellikleri arasında yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ve renk değiştirebilen arka kapak tasarımı yer alıyor. Giriş seviye bir model olmasına rağmen çok güçlü özelliklere sahip bir OLED ekranla donatılan cihaz, kendi segmentindeki en ince kavisli ekranlı akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

V29e modelinde 6.78 inç boyutlu devasa bir kavisli 10 bit AMOLED ekran tercih edilmiş. Bu ekran FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede çok daha canlı, keskin ve akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Parlaklık konusunda da iddialı olan cihaz 1300 nit‘e kadar yüksek parlaklık sunuyor.

Vivo V29e, 7,57 mm inceliğinde ve 180,5 g ağırlığında bir model ve cam bir arka kapağa sahip. Bu arka kapakta Artistik Kırmızı ve Artistik Mavi olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Artistik Kırmızı model, siyah ve kırmızı tonlarının etkileyici bir kombinasyonunu sunuyor ve renk değiştirme özelliğine sahip.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 695 yonga setiyle güçlendirilmiş durumda. Bu yonga setine 8GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. V29e, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemini çalıştırıyor. 5.000mAh kapasiteli pil, 44W kablolu hızlı şarj desteği ile geliyor.

Vivo V29e’nin kameraları da iddialı. Arka tarafta OIS destekli 64MP birincil sensör ve 8MP ultra geniş lens bulunuyor. Ön tarafta ise otomatik odaklama özellikli 50MP selfie kamerası yer alıyor. Bunlar giriş seviye bir telefon için fazlasıyla iddialı kamera özellikleri.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS ve USB Type-C yer alıyor. Ayrıca, MicroSD kart yuvası ve ekran içi parmak izi okuma sensörü de bulunuyor.

Vivo V29e’nin 8GB RAM + 128GB depolama kapasitesine sahip standart sürümü yaklaşık 325 dolar fiyata sahipken, 8GB RAM + 256GB depolama kapasitesine sahip en dolu model yaklaşık 350 dolara satılıyor.

Artistik Kırmızı ve Artistik Mavi renk seçenekleriyle sunulan cihaz, bugün itibarıyla Hindistan’da çevrimdışı ve çevrimiçi kanallarda ön siparişe açıldı. 7 Eylül itibarıyla ise resmi olarak satışa sunulacak. Umuyoruz ki Vivo’nun bu güçlü modelleri ülkemizde de satışa çıkar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? V29e’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!