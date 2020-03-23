Mobil
ZTE, 5G destekli Axon 11’i tanıttı!
ZTE bugün erken saatlerde 5G destekli telefonu Axon 11’i tanıttı. Cihaz gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.
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ZTE Axon 11’in fiyatı ve özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE bugün 5G destekli orta sınıf telefonu Axon 11’i nispeten uygun bir fiyat ile tanıttı. Şirketin bu hamlesi orta sınıf bandında ve altında 5G destekleyen cihazların yaygınlaşabilmesi için önemli bir adım.
Yeni Axon 11 5G, bizleri ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 20MP ön kamera ile karşılıyor. Cihaz 6.47-inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip Amoled bir panel ile birlikte geliyor. Ek olarak telefon kavisli bir ekran yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Axon 11 5G modeli gücünü 7nm üretim süreci ile üretilmiş Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama imkanları sunabilmekte. Telefonun arkasında 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.
Orta sınıf 5G telefonu olarak ifade edebileceğimiz Axon 11 ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ desteği ve ekran içerisine gizlenmiş parmak izi sensörüne sahip. Cihaz 4.000mAh batarya ve Android 10’la birlikte 2020’de tanıtılan cihazlardan beklenilen standartları kullanıcılarına sunuyor.
ZTE Axon 11 5G, 6GB/ 128GB sürümü 380 dolar (2.698 yuan) ve 8GB/128GB sürümü 420 dolar (2.998 yuan) fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe açıldı. Son olarak 8GB/256GB sürümü 480 dolar (3.398 yuan) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu. ZTE Axon 11 5G modelini Çin dışındaki pazarlara sunmak için herhangi bir duyuru henüz yapmadı.
Google tarafından Huawei kullanıcılarına ‘sideload’ uyarısı
Google, kendi uygulamalarını dış kaynaktan – resmi olmayan yol ve yöntemler aracılığıyla – edinen Huawei kullanıcılarını güvenlikleri konusunda uyardı. Google tarafından paylaşılan yazı ‘sideload’ yani arka kapıdan Google hizmetlerine erişim konusunda resmi ağızdan en caydırıcı açıklama olarak kayıtlara geçti. Google çalışanı Tristan Ostrowski tarafından paylaşılan yazıya buradan erişebilirsiniz.
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Bu konuda halen kullanıcıların kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Google Play yöneticisi Tristan Ostrowski yapılan açıklamada 16 Mayıs 2019‘dan sonra piyasaya sürülen Huawei cihazlarına destek verilemediğini söyledi. İlgili yazıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını tehdit edip etmediğinin halen soruşturulduğu belirtildi. Ostrowski, odak noktalarının halihazırda kullanımda olan (16 Mayıs 2019 öncesi çıkış tarihine sahip ) milyonlarca Huawei cihazında, Huawei ile birlikte yasal sınırlar içinde çalışarak, ilgili güvenlik güncellemelerini sağlamak olduğunu söyledi.
İlgili tarih sonrası çıkan cihazların Google tarafının güvenlik kontrolleri prosesinden geçmediğini belirtildi. Çünkü bu cihazlara Google Play Protect yazılımı yüklenmedi. Haliyle Google tarafı tüm bahse konu bu cihazları sertifikasız olarak tanımladı. Google tam olarak bu noktada kullanıcıları uyararak, hizmetlerini resmi olmayan yollardan cihazlarına yükleyen kullanıcılara bu uygulamaların kötü amaçlı yazılım içermediği konusunda garanti veremeyeceklerini belirtti. Sertifikasız cihazlara hizmetlerinin kurulmaması tavsiyesinde bulunuldu. Google, Play Store, Gmail, YouTube gibi yazılımlarının onaysız cihazlarda güvenli şekilde çalışmasına müsaade etmediklerini ifade etti.
Google tarafının tüm uyarılarına rağmen henüz bu anlamda yaşanan bir güvenlik problemi kayıtlara geçmedi. Fakat yine de bu durum dış kaynaktan edinilen bu uygulamaların tamamıyla güvenli olduğu manasına da gelmez.
Cihazınızın Google tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için; Google Play Store uygulamasını açıp, menüye ardından da ayarlara dokunup, açılan barın en altından bunu öğrenebilirsiniz. İlgili bölümde cihazınızın sertifikalı yada sertifikalı değil şeklinde bir ibare ile etiketlendiğini görebilirsiniz.
Mobil
Google Chrome Android sürümü için 5 harika özellik!
Google Chrome Android sürümü, içerisinde pek çok gizli özellik barındırıyor. Bu özelliklere herhangi bir mod veya eklentiye gerek olmadan uygulama içinden erişim sağlayabilirsiniz. Chrome tarayacısının Android sürümü içindeki en iyi 5 özelliği sizler için listeledik.
1. Karanlık Mod
Android 10 işletim sistemine sahip cihazlarda sistem temasını koyu yaparak Google Chrome gibi karanlık mod destekleyen uygulamaları da bu modda kullanmanız mümkün. Ancak Android 10’dan eski işletim sistemine sahip olan kullanıcılar Google Chrome için karanlık modu ayarlar üzerinden etkinleştirmek zorundalar. Menü tuşu-Ayarlar-Temalar yolunu izleyerek sizde Chrome’u karanlık modda kullanabilirsiniz.
Karanlık mod özelliği arayüze ek olarak destekleyen siteler için de koyu tema sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra tüm internet sitelerini koyu tema uygulamaya zorlayan deneysel özelliği aktifleştirmek için adres çubuğuna chrome://flags#enable-android-web-contents-dark-mode konumu yapıştırıp açılır menüde ‘Enabled’ seçeneğine tıklayabilirsiniz. Aynı menüden ‘Default’ seçeneğine tıklayarak bu özelliği kapatabilirsiniz.
2. Kaydırarak sekme değiştirin
Chrome üzerinde sekmeler arasında gezintinin en yaygın yolu sekmeler tuşunu kullanarak açılan pencere üzerinden istediğiniz sekmeyi aktifleştirmek şeklinde. Fakat bunun 2 farklı ve kolay yolu daha var. Adres çubuğu üzerinde sağa ve sola kaydırma hareketi ile sekmeler arasında gezinebilir, aşağı kaydırma hareketi ile tüm sekmeleri listeleyebilirsiniz.
3. Chrome Duet’i deneyin
Chrome tarayıcısı için bir çok arayüz geliştirmesi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de ‘Chrome Duet’ adını verdiği özellik. Bu özellik ile ekranın üst kısmında bulunan tek adres çubuğu yerine adres çubuğunu ve sık kullanılan çoğu fonksiyonu ekranın alt kısmına taşıyabilirsiniz.
Bu özelliği aktif etmek için adres çubuğuna chrome://flags#enable-chrome-duet komutunu yapıştırıp açılır menüde ‘Enabled’ seçeneğine tıklayabilirsiniz. Adres çubuğunu eski haline döndürmek isterseniz aynı menü içinden ‘Default’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.
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4. Dokunduğum kelimeyi ara
Bu özellik ile internette gezinirken görüp merak ettiğiniz bir kelimeyi uzun basıp seçerek kelime hakkındaki Google Arama sonuçlarına anında erişebilirsiniz. ‘Dokunduğum kelimeyi ara’ çok basit bir özellik olsa da çoğu kullanıcının çok işine yarayacaktır.
5. Hızlı sekme kısayolları
Bu özellik ile Chrome üzerinde yeni bir sekme açmak veya aktif olan sekmeyi kapatmak için sekmeler tuşuna basıp tüm sekmeleri görüntülemeniz gerekmeyecek. Sekmeler tuşuna 1 saniye basılı tutarsanız açılan hızlı menüden yeni sekme veya gizli sekme açabilir, aktif olan sekmeyi kapatabilirsiniz.
Daha fazla özellik için adres çubuğunuza chrome://flags komutunu yapıştırıp Chrome tarayıcısında bulunan deneysel özelliklerin tümüne ulaşabilirsiniz.
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D