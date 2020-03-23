ZTE, 5G destekli Axon 11’i tanıttı!

ZTE bugün erken saatlerde 5G destekli telefonu Axon 11’i tanıttı. Cihaz gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alıyor.

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ZTE Axon 11’in fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE bugün 5G destekli orta sınıf telefonu Axon 11’i nispeten uygun bir fiyat ile tanıttı. Şirketin bu hamlesi orta sınıf bandında ve altında 5G destekleyen cihazların yaygınlaşabilmesi için önemli bir adım.

Yeni Axon 11 5G, bizleri ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 20MP ön kamera ile karşılıyor. Cihaz 6.47-inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip Amoled bir panel ile birlikte geliyor. Ek olarak telefon kavisli bir ekran yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. Axon 11 5G modeli gücünü 7nm üretim süreci ile üretilmiş Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama imkanları sunabilmekte. Telefonun arkasında 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Orta sınıf 5G telefonu olarak ifade edebileceğimiz Axon 11 ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ desteği ve ekran içerisine gizlenmiş parmak izi sensörüne sahip. Cihaz 4.000mAh batarya ve Android 10’la birlikte 2020’de tanıtılan cihazlardan beklenilen standartları kullanıcılarına sunuyor.

ZTE Axon 11 5G, 6GB/ 128GB sürümü 380 dolar (2.698 yuan) ve 8GB/128GB sürümü 420 dolar (2.998 yuan) fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe açıldı. Son olarak 8GB/256GB sürümü 480 dolar (3.398 yuan) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu. ZTE Axon 11 5G modelini Çin dışındaki pazarlara sunmak için herhangi bir duyuru henüz yapmadı.