Sevilen Çin’li üretici Xiaomi’ye ait olan Redmi markasının yeni cihazı bugün itibarıyla tanıtıldı. Son zamanlarda oldukça popüler olan serinin yeni cihazı Redmi Note 9s fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Redmi Note 9s fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak.

Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.

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5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.

Baz modeli ~180$ fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 9s’in ülkemizdeki satış fiyatı henüz belli değil.