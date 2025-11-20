Türkiye’de kripto piyasasının merkezindeki Binance TR, yeni SPK düzenlemeleri çerçevesinde kritik bir karara imza attı. Peki bu karar, Türkiye’de kripto yatırımı yapan milyonlarca kullanıcıyı nasıl etkileyecek? Yalnızca Türk Lirası üzerinden işlem yapılması ne anlama geliyor? Gelin, Binance TR cephesinde yaşanan bu değişimi adım adım inceleyelim.

Binance TR artık sadece Türk lirasıyla yapılan işlemlere izin verecek!

Binance TR, SPK’nın son düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla platformda kullanılan işlem çiftlerini büyük ölçüde sadeleştiriyor. Yapılan resmi açıklamaya göre tüm USDT ve FDUSD işlem çiftleri 27 Kasım itibarıyla borsadan tamamen kaldırılacak. Bu karar, Türkiye’de kripto para ticaretinin büyük bir bölümünde etkili olan sabit coin kullanımını doğrudan sınırlayan bir adım olarak görülüyor.

Kaldırılacak paritelere ait tüm açık emirler otomatik şekilde askıya alınacak ve ardından iptal edilecek. Kullanıcılar hesaplarındaki varlıkları Dönüştür aracıyla Türk Lirası’na çevirebilecek. Bu süreç, SPK düzenlemelerine tam uyum sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Platformda ise yalnızca TRY işlem çiftleri aktif kalmaya devam edecek.

Aslında Binance TR bir süredir yeni coin listelemelerini sadece TRY paritesi üzerinden gerçekleştiriyordu. Bu nedenle alınan karar, borsanın mevcut stratejisinin daha sert ve belirgin bir devamı niteliğinde. Önemli bir detay ise şu: USDT/TRY işlem çiftinde henüz bir değişiklik yapılmadı. Bu durum, yatırımcıların geçiş sürecini daha kontrollü şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

Paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında uygulama arayüzünün de bu yeni yapıya göre güncellendiği görülüyor. Arayüzde daha sade tasarım, fiyat hareketlerini daha net gösteren keskin grafik vurguları, TRY odaklı listeleri öne çıkaran renk düzenlemeleri ve yenilenen “Dönüştür” ekranı dikkat çekiyor. Bu güncellemeler, Binance TR’nin yalnızca işlem mantığını değil, kullanıcı deneyimini de Türkiye pazarına göre optimize ettiğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Binance TR tarafından başlatılan bu yeni dönemin Türkiye’de kripto ekosistemine etkisi sizce nasıl olur? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!