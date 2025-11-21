Akıllı cihaz dünyası yine hareketli günlerden geçiyor ve özellikle telefon alanında yaşanan son gelişmeler kullanıcıların kafasını iyice karıştırmış durumda. 2026 yılında telefon fiyatları ne yönde değişecek? Peki telefon fiyatları artacak mı? 2026 telefon fiyatları ne olacak? İşte Xiaomi CEO’sunun açıklaması…

Telefon fiyatları artacak mı? Xiaomi CEO’su açıkladı!

Telefon pazarını yakından ilgilendiren yeni tablo, Xiaomi’nin üçüncü çeyrek raporlarının ardından netleşmeye başladı. Şirketin üst düzey yöneticisi Lu Weibing, hem global hem de Türkiye piyasasını yakından etkileyecek önemli açıklamalarda bulundu.

Ona göre bellek çiplerinin fiyatı, yapay zekâ odaklı donanım talebi yüzünden ciddi şekilde artıyor ve bu da doğrudan maliyetlere yansıyacak. Özellikle Xiaomi 17 Pro Max gibi cihazların geçtiğimiz dönemde yüksek fiyatlarla gelmesi, bu artışın habercisi niteliğinde.

Bellek üreticilerinin, özellikle Samsung gibi devlerin, veri merkezi ve AI yatırımlarına ağırlık vermesi nedeniyle akıllı cihazlarda kullanılan bellek komponentleri ikinci plana düşmüş durumda. Bu kayma, doğal olarak maliyetleri artırıyor. Piyasada yer alan birçok markanın aynı sorundan etkilendiğini düşünürsek, Türkiye’deki tüketicilerin yeni modellerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşması kaçınılmaz görünüyor.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, yaptığı açıklamada gelecek yılın bu yıldan çok daha zor geçeceğini söylerken maliyetlerdeki baskının hafiflemeyeceğini belirtti. Ayrıca tüketicilerin 2026’da “ciddi seviyede perakende fiyat artışı” görebileceğini aktardı. Üstelik Lu’ya göre yalnızca fiyatları artırmak bile bu maliyet baskısını hafifletmeye yetmeyecek.

Son yıllarda yaşanan tabloya baktığımızda fiyatların neredeyse her yıl belirgin şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bundan birkaç sene önce amiral gemisi bir model için ödenen miktarla, bugün orta-üst segment bir cihaz bile zor alınabiliyor. 2026’da bu eğilim daha da keskinleşebilir. Yapay zekâna geçiş süreci hızlandıkça bellek maliyetleri artıyor, bu da doğrudan fiyatları etkiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni dönemde telefon fiyatlarının gidişatı tüketicileri nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!