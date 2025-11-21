Türkiye’de uzun süredir beklenen güncelleme sonunda geldi ve Tesla Model Y Standart sessiz sedasız satışa açıldı. Peki bu fiyat gerçekten rekabeti kızıştıracak mı, Tesla Model Y Standart kullanıcıya ne vadediyor? İlk bakışta detaylar sınırlı gibi görünse de Model Y Standart ile ilgili en çok merak edilen konu fiyat-performans dengesi.

Tesla Model Y Standart fiyatı açıklandı! İşte boş paket Tesla fiyatı

Yeni duyurulan Tesla Model Y Standart, Türkiye’de 2.349.300 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu ve bu rakam markanın en erişilebilir modeli olarak dikkat çekiyor. Model Y Standart ailesi artık üç farklı versiyondan oluşuyor: Standart, Premium ve Performance. Burada özellikle boş paket Tesla söyleminin güçlenmesinin nedeni, Model Y Standart için pek çok premium özelliğin kaldırılmış olması.

Envanter tarihlerine bakıldığında Model Y Standart için 21 Kasım 18:30, Performance için ise 20 Kasım 18:30 öne çıkıyor. Bu da Tesla’nın Türkiye pazarına olan ilgisinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Özellik kırpılmış bile olsa, boş paket Tesla fiyatının bu kadar agresif konumlanması elektrikli araç rekabetini yeniden şekillendirecek gibi duruyor.

Ancak fiyatın radikal biçimde düşmesi, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek bir hamle anlamına geliyor. Boş paket Tesla içinde temel tasarım korunurken, bazı detaylar sadeleşmiş bir yapıya işaret ediyor. Özellikle üst donanımlarda bulunan cam tavan, 8 inç arka ekran, HEPA filtresi, elektrikli ayarlanabilir direksiyon, ön koltuk havalandırması, adaptif uzun far ve gelişmiş hoparlör sistemi bu modelde yer almıyor.

Elbette fiyat sadece donanım kırpılmasıyla değil, hedeflenen segmentle de uyumlu. Model Y Standart, arkadan itişli yapısı ve daha sade donanım listesiyle şehir içi kullanım odaklı bir seçenek hâline getirilmiş durumda. Premium ve Performance sürümlerinin 3.998.400 TL ve 4.418.400 TL’lik fiyatları düşünüldüğünde, Tesla Model Y Standart fiyatı Türkiye’de birçok kullanıcı için daha ulaşılabilir bir kapı aralıyor.

Performans tarafında hâlâ makul değerler sunan Tesla Model Y Standart, 534 km’ye kadar ulaşabilen WLTP menzil iddiasıyla gündelik kullanım için yeterli bir elektrikli SUV profili çiziyor. 64 kWsa LFP batarya, 175 kW hızlı şarj desteği ve 15 dakikada yaklaşık 260 km menzil kazanabilme gibi özellikler de mevcut.

