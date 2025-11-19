Apple’ın en yeni deneme sürümü iOS 26.2 beta 2 sonunda yayınlandı. Türkiye’deki iPhone sahipleri için bu güncelleme, tasarım dokunuşlarından yapay zekâ destekli uygulamalara kadar geniş bir değişim dalgası getiriyor. Peki bu yenilikler günlük kullanım deneyimini nasıl şekillendirecek? iOS 26.2 beta 2 gerçekten beklenen sıçramayı sunuyor mu?

iOS 26.2 beta 2 çıktı! İşte yenilikler!

Yayınlanan iOS 26.2 beta 2, özellikle “Liquid Glass” tasarım dilinin sisteme daha derin entegrasyonuyla dikkat çekiyor. Türkiye’de birçok kullanıcı arayüzün sadeleşmesi ve animasyonların yumuşaması yönünde beklenti içindeydi; bu sürüm tam da bu beklentilere yanıt veriyor.

Paylaşılan test görsellerinde, ölçüm uygulamasındaki seviye aracının neredeyse sıvı yüzey üzerinde kayıyormuş hissi veren parlak bir tasarımla yenilendiği görülüyor. iPhone ekranında ışığın yansımasını taklit eden bu yeni görünüm, iOS 26.2 beta 2 ile birlikte cihaza daha modern bir karakter kazandırıyor. Uygulama arayüzlerinde ise daha pürüzsüz geçişler, daha anlaşılır ikon yerleşimleri ve yeni dinamik menü animasyonları kullanıcıları karşılıyor.

İşte iOS 26.2 beta 2 ile gelen öne çıkan tüm tüm yenilikler:

Liquid Glass seviye tasarımı : Measure uygulamasındaki seviye aracı, yüksek parlaklık ve saydam katmanlarla yeniden yorumlandı; sayılar artık gölgelenmeden okunuyor.

: Measure uygulamasındaki seviye aracı, yüksek parlaklık ve saydam katmanlarla yeniden yorumlandı; sayılar artık gölgelenmeden okunuyor. AirDrop geçici kod sistemi : Rehbere kayıt gerektirmeden 30 gün süreyle kullanılabilen güvenli paylaşım kodları sunuluyor.

: Rehbere kayıt gerektirmeden 30 gün süreyle kullanılabilen güvenli paylaşım kodları sunuluyor. iPadOS çoklu görev geliştirmeleri : Slide Over ve Split View artık Dock’tan yukarı sürükleme ile çok daha doğal; pencere animasyonları hızlandırıldı.

: Slide Over ve Split View artık Dock’tan yukarı sürükleme ile çok daha doğal; pencere animasyonları hızlandırıldı. Varsayılan asistan seçimi : Japonya düzenlemeleri gereği, yan tuşa basılı tutulduğunda Siri yerine farklı bir asistan atanabilecek.

: Japonya düzenlemeleri gereği, yan tuşa basılı tutulduğunda Siri yerine farklı bir asistan atanabilecek. Games uygulaması yenilendi : Gerçek zamanlı skor akışı, tür filtreleme, kontrolcü ile tam gezinme ve oyun değerlendirme sistemi güncellendi.

: Gerçek zamanlı skor akışı, tür filtreleme, kontrolcü ile tam gezinme ve oyun değerlendirme sistemi güncellendi. CarPlay Mesajlar kontrolü : Sabitlenen konuşmaları kapatabilme özelliği araç içi dikkati daha güvenli hâle getiriyor.

: Sabitlenen konuşmaları kapatabilme özelliği araç içi dikkati daha güvenli hâle getiriyor. Daha akıcı animasyonlar : Menülere dokunulduğunda daha yumuşak, göz yormayan mikro animasyonlar devreye giriyor.

: Menülere dokunulduğunda daha yumuşak, göz yormayan mikro animasyonlar devreye giriyor. Edge Light (macOS 26 Tahoe) : Mac ekranını sanal halka ışığına çeviren bu özellik, görüntülü aramalarda yüz aydınlatmasını artırıyor.

: Mac ekranını sanal halka ışığına çeviren bu özellik, görüntülü aramalarda yüz aydınlatmasını artırıyor. Sleep Score düzenlemesi : “Excellent” kaldırıldı, yerine “Very High” eklendi; uyku kategorileri daha gerçekçi sınırlarla yeniden belirlendi.

: “Excellent” kaldırıldı, yerine “Very High” eklendi; uyku kategorileri daha gerçekçi sınırlarla yeniden belirlendi. Apple Podcasts yapay zekâ güncellemesi : Otomatik bölüm oluşturma, bağlantı ekleme ve içerik taraması artık AI ile destekleniyor.

: Otomatik bölüm oluşturma, bağlantı ekleme ve içerik taraması artık AI ile destekleniyor. Apple News hızlı kategori menüsü : En çok okunan başlıklara tek dokunuşla erişim sağlayan yeni gezinme paneli eklendi.

: En çok okunan başlıklara tek dokunuşla erişim sağlayan yeni gezinme paneli eklendi. Kilit ekranı Liquid Glass kaydırıcısı : Her font için özel saydamlık simülasyonu yapan dramatik bir yeni kaydırıcı sunuldu.

: Her font için özel saydamlık simülasyonu yapan dramatik bir yeni kaydırıcı sunuldu. Reminders alarm sistemi: Önemli hatırlatmalara alarm eklenebiliyor; Fokus modlarını delip geçerek kullanıcıyı uyarabiliyor.

Tüm bu yenilikler, iOS 26.2 beta 2 sürümünü sıradan bir ara güncellemeden çok daha fazlası hâline getiriyor. Türkiye’de Apple kullanıcıları için özellikle arayüz tasarımı ve yapay zekâ destekli özellikler büyük bir sıçrama niteliğinde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26.2 beta 2 ile gelen yeni Apple modem ve kablosuz erişim noktası cihazlarının Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?