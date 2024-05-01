Zorunlu trafik sigortası primlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yılbaşından bu yana yüzde 5 olarak uygulanan artış oranı, Mayıs ayı itibarıyla yüzde 3’e düşürüldü. Bu değişiklik, motorlu taşıtların zorunlu trafik sigortası ödemeleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İşte trafik sigortaları için yeni düzenleme.

İçindekiler Zorunlu Trafik Sigortası Prim Hesaplaması için Yeni Düzenleme

Zorunlu Trafik Sigortası Prim Hesaplaması için Yeni Düzenleme

Resmî Gazete‘de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“, zorunlu trafik sigortası primlerinde önemli değişikliklere kapı araladı. Hükümet cephesi, Mayıs 2023 itibarıyla aylık prim artışını yüzde 2 olarak belirlemişti. Ancak yılbaşında yayımlanan yeni düzenleme ile bu sistemde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı %3 olarak belirlendi. Bu artış oranı, isteğe bağlı olarak sıfıra indirilebilecek ya da iki katına çıkarılabilecek esnek bir yapıya sahip. Ayrıca, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında asgari ücretteki artışlar ile enflasyon oranları da dikkate alınacak. Bu, prim hesaplamalarında daha dengeli ve adil bir yaklaşımı sağlayacak.

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında aylık olarak, asgari ücret artış oranının yüzde 45’i, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı harcama endeksinde yer alan yedek parça ve aksesuarlar fiyat artış oranının yüzde 30’u, aynı endeksteki motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15’i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10’u dikkate alınacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanangenelgede, hasar maliyet endeksine göre hesaplanan Mayıs ayı prim artışı azami yüzde 3 olarak belirlendi. Böylece sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarında Mayıs ayında azami yüzde 3 artış yapabilecek.

SEDDK, yapılan hesaplamalar üzerinde indirim veya artış yapma yetkisine de sahip olacak. Bu yetki, primlerin adil bir şekilde belirlenmesini ve tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla verilmiş bir yetki olarak öne çıkıyor.

Yeni düzenleme, zorunlu trafik sigortası primlerinde daha şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Bu değişiklikler, sürücülerin sigorta primlerini daha iyi anlamasını ve bu konuda daha bilinçli kararlar almasını sağlayacak. Ayrıca, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki dengeyi de koruyacak şekilde tasarlanmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce trafik sigortasındaki bu düzenlemeler halk için yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!