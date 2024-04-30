Huawei Nova 12 serisi nihayet Türkiye topraklarına geldi. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Türkiye pazarı için Huawei Nova 12s ve Huawei Nova 12 SE cihazlarını tanıttı. Yeni Huawei telefon modelleri, dikkat çeken fiyatlar ve özel kampanyalar ile geldi. İşte Huawei Nova 12 serisi Türkiye fiyatı.

Huawei Nova 12 Serisi Türkiye Topraklarında: Huawei Nova 12s ve Huawei Nova 12 SE Geldi

Serinin ağır abisi olan Huawei Nova 12s özellikleri dikkat çekiyor. 6.7 inçlik devasa bir OLED ekranla gelen Huawei Nova 12s, Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan telefon performanstan taviz vermiyor. Bu işlemciyi daha önce başka orta-üst seviye akıllı telefon modellerinde de görmüştük.

60 MP ön kamera ve 50 MP arka kamera ile fotoğraf çekiminde yüksek performans vaat eden Huawei Nova 12s modelinde yer alan 4.500 mAh batarya, hızlı şarj desteğiyle günlük kullanıma uygun. EMUI 14 işletim sistemiyle çalışan Huawei Nova 12s fiyatı 22.999 TL olarak belirlendi.

Biraz daha kırpılmış bir versiyon olan ve bütçe dostu telefon arayanlar için Huawei Nova 12 SE seçeneği de sunulmuş. 6.67 inçlik OLED ekranıyla dikkat çeken Nova 12 SE, Qualcomm Snapdragon 680 işlemciyle güçlendirilmiş.

Yine 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan telefon, 32 MP ön kamera ve 108 MP arka kamera ile fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. 4.500 mAh bataryası, hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Huawei Nova 12 SE fiyatı ise 19.999 TL olarak belirlendi.

Huawei Nova 12 Serisi Kampanyaları Dikkat Çekiyor

Huawei, Nova 12s ve Nova 12 SE için çeşitli kampanyalar sunuyor. Nova 12s’in alımlarında, 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisinden ücretsiz olarak yararlanmak mümkün. Nova 12 SE’nin alımlarında ise 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi sunulacak.

Huawei’nin yeni akıllı telefonları, şirketin resmi internet sitesinden satın alınabilecek. Huawei Nova 12 serisi, özellikleri ve kampanyalarıyla Türkiye’deki kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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