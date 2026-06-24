Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken, geliştirici Rockstar Games ve ana şirket Take-Two Interactive oyuncuların merakla beklediği fiyat ve sürüm detaylarını resmen paylaştı. Sektördeki “100 dolar olacak” spekülasyonlarının ardından açıklanan resmi rakamlar, oyun dünyasında yeni bir fiyatlandırma döneminin de kapısını aralıyor.

Ön Siparişler Başlıyor, Çıkış Tarihi Netleşti

Yapılan resmi açıklamaya göre GTA 6 ön siparişleri, yerel saatle 25 Haziran 2026 gece yarısı itibarıyla dünya genelinde dijital mağazalarda aktif olacak. Rockstar Games, oyunun resmi çıkış tarihini ise 19 Kasım 2026 olarak onayladı. Yapım, ilk etapta yalnızca yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için raflardaki yerini alacak.

İşte Resmi Sürümler ve Fiyatlar

Rockstar Games, lansman döneminde oyunculara iki farklı seçenek sunacak. Mevcut oyun neslinde standart hâle gelen 70 dolar barajı, GTA 6 ile birlikte yukarı taşınmış durumda:

Standart Sürüm (79,99 Dolar): Sektör standardının 10 dolar üzerinde bir fiyatla açılış yapan bu sürüm, Jason ve Lucia’nın hikâyesine odaklanan devasa bir tek oyunculu (single-player) deneyim sunacak.

Ultimate Sürüm (99,99 Dolar): Standart oyuna ek olarak; özel premium araçlar, silahlara yönelik kozmetikler, kıyafetler, saç stilleri ve oyun içi bazı özel mülk ile güvenli ev (safehouse) bonuslarını barındıracak.

Kutulu Alacaklara Kötü Haber: Disk Dönemi Kapanıyor

Fiziksel oyun koleksiyonu yapanlar için duyuruda oldukça kritik bir detay yer alıyor. Rockstar Games, GTA 6’nın fiziksel (kutulu) versiyonlarında oyun diski yer almayacağını onayladı. Kutuların içerisinden yalnızca dijital bir indirme kodu çıkacak. Fiziksel kutular, 12 Kasım 2026 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak ve bu sayede oyuncular disk olmasa bile kodlarıyla oyunu erkenden konsollarına yükleyebilecek (pre-load).

Ön Sipariş Verenlere Nostaljik Bonuslar

Oyunu 20 Kasım 2026 tarihinden önce satın alan veya ön sipariş veren tüm oyuncular, “Vintage Vice City Paketi” adındaki özel içeriğe ücretsiz sahip olacak. Bu paketin içinde; 1955 model Vapid Stanier sedan araç, Ocean Beach bölgesinde bir kişisel garaj, karakterler için 80’ler temalı retro kıyafetler ve efsanevi Tommy Vercetti’nin gömleğinden ilham alan bir silah kaplaması yer alıyor. Ayrıca dijital ön sipariş verenlere, oyunun çevrim içi tarafında kullanılmak üzere 1 aylık ücretsiz GTA+ aboneliği de hediye edilecek.