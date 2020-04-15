Konu dışı
Zoom, yeni güvenlik araçlarını tanıttı ve 90 günlük planı genişletti!
Zoom, görüşme gizliliğini ve güvenliğini artıran yeni özelliklerini duyurdu. Zoom CEO’su Eric Yuan, daha önce açıkladığı 90 günlük yol haritasının kapsamını genişlettiklerini açıkladı ve kullanıcıları bilgilendirmek için her çarşamba webinar düzenleyeceklerini belirtti.
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Firma, video iletişim platformunda görüşme güvenliğini ve gizliliğini artıracak yeni özellikleri içeren 4.6.10 sürümünü kullanıcılara açtı. Yeni sürümü kullananlar, Zoom görüşmelerinde Güvenlik simgesi ile platformdaki güvenlik özelliklerine tek bir noktadan erişebilecekler.
Güvenlik simgesi ile tüm özelliklere kolay erişim
Görüşmeyi başlatan kişilerin ve görüşme yöneticilerinin görebileceği Güvenlik simgesi, görüşmeleri korumak için çeşitli yenilikler de sunuyor.
Güncelleme ile aşağıdaki işlevlere erişilebilecek:
- Görüşmeyi kilitleme,
- Bekleme Odası’nı etkinleştirme,
- Katılımcıları görüşmeden çıkartma,
- Katılımcıların ekran paylaşımı yapabilme, yazılı sohbet etme, görünen adlarını değiştirme ve görüşme yöneticilerinin paylaştığı içeriklere not ekleme yetkilerini kısıtlama.
Güncelleme öncesinde kullanıcı profil ayarlarından yapılabilen ayarlar, Güvenlik simgesi ile ulaşılabilen alana taşınırken, Güvenlik simgesi, önceki sürümlerdeki Davet Et düğmesinin bulunduğu yerde konumlandırılıyor. Zoom v4.6.10 ile Davet Et düğmesi ise Katılımcılar paneline taşındı.
Güvenlik simgesi, tüm ücretli ve ücretsiz kullanıcılar için masaüstü (Mac ve Windows), mobil (iOS ve Android), iPad ve web istemcisinde yer alacak.
Tüm hesaplara yönelik ek güvenlik önlemleri alınacak!
Zoom, görüşmelerin gizliliğini korumak için artık başlık çubuğunda toplantı ID’sini görüntülemeyecek. Böylece Zoom görüşmesinin ekran görüntüsünün paylaşıldığı durumlarda bu ID gizli kalabilecek.
Farklı hesap tipleri için alınan ek güvenlik önlemleri ise aşağıdaki şekilde sıralanıyor:
- Bekleme Odası: Ücretsiz Temel, tekil lisanslı Pro ve K-12 programındaki eğitim hesaplarında Bekleme Odası, görüşmelerde varsayılan olarak etkin olacak.
- Parolalar: Ücretsiz Temel, tekil lisanslı Pro ve K-12 programındaki eğitim hesapları için görüşme parolaları varsayılan olarak etkin olacak ve eğitim hesaplarında bu özellik kapatılamayacak.
- Alan adı kişi listesi: Yönetilmeyen alan adı için ücretsiz Temel ve tekil lisanslı Pro hesaplarında, aynı alan adındaki kişilerin listesi artık görüntülenemeyecek. Yeni sürümde ayrıca aynı alan adındaki kullanıcılar için Kişi Listesi’ni otomatik oluşturma özelliği de yer almıyor. Kişileri korumak isteyenler, harici tutulan kişiler listesine ek yapabilecekler.
- Katılımcı adı değiştirme: Yukarıdaki görüşme içi ad değiştirmeye ek olarak, hesap yöneticileri ve görüşme yöneticileri katılımcıların (her görüşme için) kendi adlarını değiştirme özelliğini web portal üzerinden hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde kısıtlayabilecekler.
Zoom’un son sürümünü edinmek için: https://zoom.us/download?zcid=
Zoom CEO’su Eric Yuan, 90 günlük taahhüdün kapsamını genişletti
Eric Yuan, yayınladığı bir blog yazısı ile son derece hızlı büyüyen kullanıcı tabanının ortaya çıkardığı yeni ve farklı kullanım alanlarına yönelik güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için 90 günlük taahhüdünün kapsamını da yenilediklerini duyurdu.
Bu taahhütte açıklanan ve farklı sektörlerden güvenlik uzmanlarının oluşturacağı CISO Konsey ve Tavsiye Kurulu’na ek olarak, danışman olarak dışarıdan destek veren Alex Stamos, platformun kapsamlı güvenlik incelemesine yardımcı olacak.
Dünyaca tanınan saygın siber güvenlik uzmanlarından Stamos, Stanford Üniversitesi’nin Freeman-Spogli Enstitüsü’nde misafir profesör, Hoover Enstitüsü’nde ise misafir öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Stanford’a katılmadan önce Facebook’un Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CSO) olarak çalışan Stamos, Harvard Üniversitesi’nin Dijital Demokrasiyi Savunma Projesi katılımcıları arasında yer alıyor. Stanford Üniversitesi Siber Güvenlik Politikası Programı ve UC Berkeley Uzun Dönem Siber Güvenlik Merkezi danışmanlığını yapan Stamos, NATO’nun Kolektif Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi danışma kurulunda da yer alıyor.
CISO Konseyi’ne Tavsiye Kurulu eklendi
Taahhüdün açıklanmasının üzerinden sadece bir hafta geçmesine karşın, CISO Konsey ve Tavsiye Kurulu’na katılanlar arasında HSBC, NTT Data, Procore ve Ellie Mae gibi alanlarında öncü kurumların CISO’ları bulunuyor.
CISO Konseyi içerisinde oluşturulan Tavsiye Kurulu’ndaki CISO’lar ise doğrudan Zoom CEO’su Eric Yuan’a kişisel danışmanlık verecekler. Kurulda VMware, Netflix, Uber, Electronic Arts gibi şirketlerin CISO’ları yer alıyor.
Basın Bülteni
3D Destek Ekibi, yüz kalkanı üretimine başladı!
3D Destek Ekibi kapsamında sağlık çalışanlarına yüz siperi ihtiyacı karşılanması hedefleniyor. Twitter üzerinden Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile başlayan hareket ile 3 haftada 40.000’den fazla siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
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“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi”, COVID-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı.
Kolektif üretim hareketi,www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunarak kısa zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. Gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlik üretmek ve üretim için ihtiyaç duyulan ham madde özelinde destek vermek isteyenler eyleme dahil olabiliyorlar.
Şu an 81 ilde 4000 adetten fazla 3 boyutlu yazıcı ile gönüllüler tarafından üretilen siperlikler, İstanbul’da Türkiye Motosiklet Platformu’nun gönüllü ekibi ile diğer illerde ise Whatsapp grubu üzerinden gönüllülerce ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.
Hedefimiz tüm sağlık çalışanlarına yüz kalkanı temin edebilmek!
3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı “Plaftormumuz, direkt olarak sağlık personellerinin Koronavirüs’ten korunmalarına destek olmak için başlattığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. 3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramıza katılmak isteyen kişileri davet ediyoruz.
3 haftada 81 ilde 4000’den fazla 3D yazıcı ile 40.000’den fazla siperlik üretildi ve 250’yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. 3 Boyutlu Destek olarak başlattığımız bu gönüllülük hareketi, hem gönüllüler hem de ulaştığımız sağlık kuruluşları açısından tüm ülkeye yayılmış durumda. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm destek vermek isteyenleri www.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz” dedi.
Sağlık çalışanlarından aldığımız teşekkür bizlerin en büyük motivasyonu diyen İlker Vardarlı, “Tüm gönüllülerimiz ile hep birlikte salgına karşı mücadele ediyoruz. COVID-19 ile mücadelede, sağlık çalışanlarına destek olmak için çıktığımız bu yolda tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize beekliyor. Platformumuzun duyurulmasına, yayılmasına destek vererek farkındalığın artırılmasında ve 3 Boyutlu Destek’in genişlemesine destekte bulunan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Üretim, ham madde temini ya da bilinirliğe destek olabilirsiniz
3D Destek Ekibi içerisine herkes dahil olabiliyor.. 3 boyutlu yazıcısı olan herkes www.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabiliyor. Ham madde ve diğer konularda destek olmak isteyen kişi ve kurumlar iletisim@3boyutludestek.org adresinden ekip ile iletişime geçebiliyor. Başta Twitter ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından @3BoyutluDestek kullanıcı adı ile takip edilebilen platformun iletilerinin paylaşımı, bilinirliğin artması ve desteğin büyümesi açısından da büyük önem taşıyor.
Konu dışı
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Koronavirüs vakaları takip edilebilecek!
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte ülkemizde bulunan Koronavirüs vakaları anlık olarak harita üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından geliştirilen uygulama önümüzdeki günlerde Android ve iOS kullanıcıları için yayına alınacak.
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Sağlık Bakanımız tarafından yapılan bugünkü açıklamada “Gerekirse hemen kendisini uyaracağımız bir sistem hazırladık. Vakalrın izole olmalarını, evde takip sürecini, hareketlilik verilerini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek mümkün olmak üzere uygulama geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız” ifadeleri kullanıldı.
Uygulamanın basın toplantısında yer alan tanıtım görselinde “aile takibi” ile risk bölgeleri kategorileri bulunuyor. Fahrettin Koca, bir soru üzerine telefon uygulamasının üç operatör ortaklığıyla sağlandığını belirtti.
Hayat Eve Sığar uygulaması üç operatör ve BTK’nın destekleriyle geliştirildi!
“Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir uygulama geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.
“Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”
İngilizcede ‘contact-tracing app’ olarak bilinen cep telefonu uygulamaları; Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hindistan ve İsrail’de de kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin de benzer uygulamalar arayışında olduğu bildiriliyor.
Hayat Eve Sığar uygulaması önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir açıklamayla yayına alıınacak. Kore’de bir benzer uygulamada da hasta takibi yapılabiliyordu. Kore’de başarı yakalayan uygulama sayesinde vaka sayılarında azalma gözlendi.
Basın Bülteni
Hardware Plus’ın yeni sunucu sponsoru LimonHost oldu!
Hardware Plus olarak size her gün güncel haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte verdiğimiz haberleri daha hızlı ve sorunsuz aktarmak için sunuculardan destek alıyoruz. Bu süreçte bize destek verecek yeni sunucu ortağımız Limon Host olacaktır.
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EMY Medya Yayıncılık LTD. ŞTİ. bünyesi altında faaliyet gösteren Hardware Plus ve Kamu Teknolojileri internet siteleri, bundan böyle Türkiyenin sunucu hizmetleriyle boy gösteren firması LimonHost ile yoluna devam etme kararı almıştır.
LimonHost teknoloji şirketi, 9 senelik tecrübesiyle okurlarımıza güncel ve doğru bilgiyi hız kesmeden sunmamıza yardımcı olacak. LimonHost firması 2009 yılında sunucu sektörüne gözlerini açmış, 2010 yılında ilk Cloud altyapı yatırımını almaya başlamış, 2013 yılında ilk 500 bilişim şirketi arasında yerini almış bir kuruluştur.
Aynı zamanda EuroCloud Awards’ta en iyi bulut servis sağlayıcı ödülüne layık görülmüştür.
Desteklerinden ötürü LimonHost ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz.