Mobil teknoloji devi MediaTek, amiral gemisi akıllı telefonlar için özel olarak tasarladığı en yeni yonga seti MediaTek Dimensity 9500‘ü resmi olarak duyurdu. Bu gelişmiş SoC, yapay zeka performansı, oyun grafikleri ve genel güç verimliliği alanında önemli yenilikler getiriyor. Sektördeki en son trendleri takip eden ve mobil deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen MediaTek Dimensity 9500, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir dizi teknolojik yeniliği beraberinde getiriyor.

Telefon Dünyasında Çığır Açan Yeni Nesil İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 Tanıtıldı!

MediaTek Dimensity 9500, sekiz çekirdekli bir mimariyle geliyor. Bu mimari, 4,21 GHz hızında çalışan bir ultra çekirdek, 3,5 GHz hızında üç süper çekirdek ve dört adet 2,7 GHz hızında büyük çekirdekten oluşuyor. Bu güçlü çekirdek kombinasyonu sayesinde, işlemci tek çekirdek performansında %32, çoklu çekirdek performansında ise %17‘ye varan bir artış sunuyor.

Aynı zamanda, en yüksek performansta bile selefine göre %55‘e kadar daha az enerji tüketimi sağladığı iddia ediliyor. Bu, özellikle çoklu görevler, oyun ve sosyal medya kullanımı gibi yoğun uygulamalarda %30‘dan daha fazla güç verimliliği sağlıyor. MediaTek Dimensity 9500, performans ve verimlilik arasındaki dengeyi en iyi şekilde kurarak, mobil cihazların pil ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Yapay zeka (AI) alanında da iddialı olan MediaTek Dimensity 9500, Generative AI Engine 2.0 ile desteklenen yeni NPU 990‘ı kullanıyor. Bu yenilik, büyük dil modelleri (LLM) için işlem gücünü iki katına çıkarırken, güç tüketiminde de %33‘e varan bir düşüş sağlıyor. NPU’nun süper verimli yapısı, 4K görüntü üretimi için %100 daha hızlı çıktı sunarken, bu görevi yerine getirirken önceki modele göre %56 daha fazla güç verimliliği sergiliyor.

Oyun severler içinse, yeni ARM G1-Ultra GPU ile grafiksel yeteneklerde önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Bu GPU, %33‘e kadar daha yüksek performans ve %42‘ye kadar güç verimliliği sunuyor.

Yeni işlemcinin dikkat çeken bir diğer özelliği de, Unreal Engine 5.6‘daki MegaLights ve Unreal Engine 5.5‘teki Nanite desteğiyle konsol kalitesinde ışın izleme ve aydınlatma efektleri sunması. MediaTek Dimensity 9500, fotoğraf ve video çekiminde de üst düzey yeteneklere sahip. Imagiq 1190 ISP ile 320 MP‘ye kadar kameraları destekliyor, 4K 60 fps sinematik portre videoları ve Android platformunda 4K 120 fps‘de Dolby Vision kaydı yapabilen ilk çip olma özelliğini taşıyor.

Bağlantı seçenekleri açısından da zengin bir donanıma sahip olan MediaTek Dimensity 9500, WiFi 7, Bluetooth 6.0, çift SIM, çift aktif 5G/4G desteği ve çeşitli uydu tabanlı konumlandırma teknolojilerini barındırıyor. Bellek tarafında ise LPDDR5X 10667 9600Mbps RAM ve 10,7Gbps‘ye kadar bellek hızlarını, depolama için ise UFS 4.0‘ı destekliyor.

Bu işlemci, 13 Ekim 2025‘te Çin’de tanıtılacak olan Vivo X300 serisinde ilk kez kullanılacak. Sonrasında ise 16 Ekim tarihinde Oppo Find X9‘da da MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek Dimensity 9500‘ün piyasaya sürülmesi, mobil dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

