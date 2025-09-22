POCO F8 Pro akıllı telefon, yaklaşan lansman öncesinde küresel piyasa için önemli bir sızıntıyla gündeme oturdu. GSMA’nın IMEI veritabanında görülen cihaz, markanın amiral gemisi segmentine iddialı bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor. Özellikle teknoloji meraklıları, POCO’nun bu yeni serisi ile piyasada nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

POCO F8 Pro, IMEI Veritabanında Ortaya Çıktı: Amiral Gemisi Özellikleri Geliyor!

Geçtiğimiz seride olduğu gibi, POCO F8 Pro modelinin de Çin pazarı için üretilen bir Redmi telefonun yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor. Bu durum, cihazın potansiyel özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Serinin diğer modelleri olan POCO F8 ve POCO F8 Ultra da yakın gelecekte piyasaya sürülecek.

XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2510DPC44G model numaralı bir POCO cihaz, IMEI veri tabanında yer aldı. Bu model numarasının, daha önce Redmi K90 olarak adlandırılacağı söylenen 2510DRK44C numaralı cihazla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Eğer iddialar doğruysa, POCO F8 Pro da bu güçlü Redmi modelinin özelliklerini taşıyacak. Bu beklenti, teknoloji gündemini hareketlendiren en önemli gelişmelerden biri haline geldi.

Söylentilere göre Redmi K90 Pro, Qualcomm’un henüz duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle gelecek. Bu iddia, performans beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Bu güçlü işlemcinin yanı sıra, POCO F8 Pro modelinde de yer alması beklenen diğer özellikler arasında 120 Hz yenileme hızına sahip, 2K çözünürlüklü 6,59 inç düz RGB OLED LTPS ekran bulunuyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, kullanıcılara olağanüstü bir görsel deneyim sunabilir.

POCO F8 Pro için beklenen bir diğer özellik ise 100W hızlı şarj desteği sunan, devasa 7.100 mAh kapasiteli pil. Bu büyük batarya, yoğun kullanıma sahip kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Güvenlik tarafında ise cihazın ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor.

Ek olarak, çift stereo hoparlörler ve x ekseni lineer motor gibi özellikler, cihazın multimedya ve oyun deneyimini zenginleştirecek detaylar arasında gösteriliyor.

POCO F8 Pro modelinin bu güçlü özelliklerle küresel pazara sunulması, markanın amiral gemisi telefonlar arasında güçlü bir rakip olarak konumlanmasını sağlayabilir. Markanın uygun fiyatlı ancak yüksek performanslı cihazlar sunma stratejisi, bu modelle de devam edecek gibi görünüyor.

Kullanıcıların heyecanla beklediği POCO F8 Pro, özellikleri ve fiyatıyla dengeli bir cihaz olarak öne çıkabilir.

Siz POCO F8 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.