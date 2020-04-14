Haber
530.000 kişinin Zoom hesap bilgisi satışa çıkarıldı!
Koronavirüs nedeniyle trend olan video konferans yazılımı Zoom, hemen hemen her gün olumsuz bir haber ile gündeme geliyor. Şimdi de platforma kayıt olan yarım milyondan fazla kullanıcıya ait hesap bilgilerinin çalındığı ve satışa çıkarıldığı ortaya çıktı!
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Zoom, şimdi de bilgisayar korsanlarının radarına takıldı!
Virüs öncesinde yaklaşık 20 milyon kullanıcısı bulunan platform, uzaktan çalışmanın yaygın hale gelmesiyle kullanıcı sayısını bir anda 10’a katladı. Şuan 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet vermeye çalışan Zoom, buna karşın veri güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Aktarılan son bilgilere göre, internet korsanları 530.000’den fazla sayıdaki büyük bir kullanıcı grubunun bilgilerine erişmeyi başardı. Dark Web’de satışa çıkan üye bilgileri arasında mail adresi, şifre, toplantı linki ve toplantı şifresi yer alıyor.
Korsanların ele geçirdiği ve parçalar halinde satışa sunduğu 530.000 hesap bilgisi için yalnızca 1060 dolar istemesi de endişeleri artırıyor. Zira satılan Zoom mail ve şifre bilgilerinin diğer platformlarda kullanılma ihtimali bulunuyor. Ayrıca bir medya kuruluşuna göre, ele geçirilen kişisel bilgilerin sahipleri arasında JP Morgan, Citibank ve bazı üniversite çalışanları da yer alıyor.
Yaşanan bu veri hırsızlığından sonra Zoom kullanıcılarının hesap şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca adı sıkı sık veri koruma ihlalleri ile anılan platformun durum karşısında nasıl bir adım atacağı da merakla bekleniyor. Çünkü bütün yaşananlara rağmen platformdaki aktif kullanıcı sayısının hızla artmaya devam ettiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!
OnePlus 8 & 8 Pro modelleri, internet üzerinde gerçekleşen canlı lansman dahilinde tanıtıldı.
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OnePlus’ın yeni akıllısı, karantina koşullarında olduğumuz şu günlerde resmen duyurulmuş oldu. Yapılan lansmanda İngiltere’de tanıtmış oldukları OnePlus 5G modelinin başarısına vurgu yapıldı.
Etkileyici gövde tasarımıyla karşınızda OnePlus 8!
Geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus 7 ve 7 Pro modelinde benzer tasarım detaylarının olduğunu görmüştük. Şimdi ise 8 ve 8 Pro arasında bazı temel farklılıklar olduğunu fark ediyoruz. OnePlus 8 modeli tasarım itibarıyla daha parlak bir kasaya sahip. Tasarım tarafında telefonu cazip kılan en önemli nokta oldukça hafif bir kasa yapısıyla donatılmış olması. Cihazımız iPhone 11 modeline nazaran çok daha hafif olarak bizi karşılıyor. OnePlus 8 modelinde 8 mm incelik ve 180 gram bir hafiflik bulunuyor. Başarılı dizayn çizgisiyle çervelenen modelimizin ekran tarafında 90Hz tazeleme oranı bulunuyor.
Firmanın baz modelinde, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranın kullanıldığını, işlemci kısmında ise Snapdragon 865 işlemicinin tercih edildiğini görüyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi ekran kavisli yapıda bizi karşılıyor ve yan çerçeveler de metal olarak konumlandırılıyor. Aynı zamanda işlemci tarafında kullanılan yüksek hızlı modemin Qualcoom X55 olarak tercih edildiğini görüyoruz.
OnePlus 8’in baz modelinde Pro modele nazaran standart telephoto kamera birimi kullanılmış. Yani kamera özelliklerinden biraz kısılmış desek yanlış olmaz. Bu konuda daha üstün kamera özellikleri isteyen kullanıcıların Pro modele yönelecekleri de ortada demek yanlış olmaz.
OnePlus 8’in kamera özellikleri ise şöyle;
- Ön kamera: 16 MP f/2.4
- Arka kamera:
- 48 MP f/1.70 f/1.2.0 sensör boyutu ve OIS desteği
- 16 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.2
- 2 MP makro, f/2.4
OxygenOs 10 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazımız içerisinde 4.300 mAh’lik yüksek batarya kapasitesi sunuyor.
OnePlus 8 Pro: Gelişmiş kamera donanımı ve mükemmeli hedefleyen tasarım!
Pro modelinde ise standart cihaza oranla çok daha gelişmiş bir kamera donanımı ve akabinde yepyeni bir tasarım çizgisi bulunuyor. Baktığınız zaman OnePlus 8’in gövdesi parlak camdan imhal ediliyorken 8 Pro’nun kasası daha metal görünümlü cam olarak dizayn edilmiş.
Ön tarafta 6.78 inç ekran, baz modelde kullanıldığı şekliyle yine AMOLED olarak tercih edilmiş. Bu panele firma Fluid AMOLED adını veriyor. 10-bit renk gamutuna sahip bu ekran modeli mavi ışığı %40 seviyesinde absorbe edebiliyor. QHD+ çözünürlük kullan 8 Pro 120Hz tazeleme hızı ve 240 Hz örneklem hızını destekliyor.
Hızlı şarj tarafında süprizler yaratan OnePlus 30W hızlı şarj teknolojisini hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanıcılarına sunuyor. 4.500 mAh kapasitesi bulunan 8 Pro modelinin aynı zamanda ters şarj teknolojilerine desteği mevcut.
Kamera tarafında 7T modeline nazaran arka tarafa bir kamera daha eklendiğine şahit oluyoruz. Tüm kamera özellikleri ise şöyle:
- Ana kameramız: Geniş açılı 48 MP (Sony IMX689), OIS ve EIS destekli, Çok Yönlü Otomatik Odak
- Ultra geniş açılı: 48 MP, 119 derece açılı kamera, f/2.2 açıklık
- Telephoto: 8 MP f/2.44, OIS destekli
- Yeni: Renk Filtresi kamera: 5 MP sensör ve f/2.4 açıklık
Artık ön tarafta da iddialı konuma gelen 48 MP’lik kameramız var. Birçok firma ön kameraya önem vermezken OnePlus güçlü bir donanım ile gelmeyi tercih etmiş ayrıca ön tarafta kullanılan kamera deliğinin de entegre edildiği kısım bir hayli küçük.
Bunların dışında suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası da baz modelden farkla cihazımızda yerini almış durumda. Kağıt üzerinde kamera donanımı Sony sensörlerin etkisiyle oldukça başarılı işler çıkaracaktır. Samsung vari kavisli ekran ve damla çentik kullanılan cihazımız oldukça ilgi görecektir.
OnePlus 8 ve 8 Pro’nun satış fiyatları neler?
Lansmanda verilen bilgilere göre fiyatlar çıkan modellere nazaran biraz yukarıda kalacak. Bugün ön siparişe sunulacak telefonlar çok yakın bir zamanda da herkes için erişebilir olacak. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
OnePlus 8
8GB + 128 GB – 699 Euro
12GB + 256 GB OnePlus 8 – 799 Euro
OnePlus 8 Pro
8GB + 128GB OnePlus 8 Pro – 899 Euro
12GB + 256GB OnePlus 8 Pro – 999 Euro
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+ kamera örnekleri ortaya çıktı!
Yarın, Honor 30 ailesinin tanıtılmasını beklerken, bugün ortaya yeni detaylar çıktı. Serinin Honor 30, 30 Pro ve Pro+ isimli üç telefonu bulunacak. Aslında iki farklı telefon bekliyorduk fakat son günlerde ortaya çıkan sızıntılarla serinin üç telefondan oluşacağı kesinleşti.
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Honor 30 Pro+ kamera örnekleri nasıl değerlendirildi?
Honor’un yeni serisinin lansmanına sadece bir gün kalmışken şirketin CEO‘su George Zhao, Pro+ versiyonun yakınlaştırma özelliğinin örneklerini yayınladı. Cihazda 30X’e kadar zoom bulunacak fakat bunun ne kadarı optik, ne kadar hibrit tam olarak bilinmiyor. Paylaşılan görsellerde, Çin şehri Qingdao‘nun resimleri ve farklı yakınlaştırma seçeneklerindeki fotoğrafları paylaşıldı. Ultra geniş açılı, normal ve 30x zoom olmak üzere üç farklı kıyaslayabileceğimiz görsel bulunuyor.
Honor 30 Pro+, Huawei‘nin P40 Pro+’ı gibi 10x optik zoom ile gelebilir. Fakat 30x zoomdaki bazı detay kayıplarına baktığımızda en gerçekçi tahmin 5x optik zoom olacağı yönünde. Şirketin paylaştığı bir başka görüntü ise Doğu Çin Denizi üzerindeki 27 kilometre uzunluğundaki Xihoumen Köprüsü‘nün düşük ışıktaki fotoğrafı oldu. Oldukça zorlu bir senaryo olsa bile cihaz, bu zorluğun üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Bir başka sızıntı ise Honor 30 Pro+’ın ön yüzü olduğu iddia edilen bir görsel. Bu görsele göre, cihaz oldukça kavisli ve iki kamera deliği bulunuyor. Bunlardan birinin ToF sensörü olacağı düşünülüyor.
Honor 30 Pro‘nun ortaya çıkan bir mağaza afişinde ise cihazın fiyat bilgisi sızdırıldı. Telefon, 30 Pro+’ın çıkması beklenen fiyat ile aynı fiyatta çıkacak. Bu fiyat, 4,999 CNY(700$/650€) tutarında olacak. Fakat bu cihazın RAM ve depolama alanı miktarı bilinmiyor. Bu yüzden yarınki etkinlikte her şeyin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz.
Aksesuar
Redmi AirDots S kablosuz kulaklık tanıtıldı!
Uygun fiyatlı bir kulak içi kablosuz kulaklık modeli olan Redmi AirDots, ülkemizde eriştiği ciddi satış rakamları ile adından söz ettirmeyi başardı. Serinin yeni modeli olan Redmi AirDots S ise selefine kıyasla daha sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor!
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Popüler kulaklık şimdi çok daha iyi: İşte Redmi AirDots S!
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar, popüler seriye yeni bir devam modeli katılacağını ortaya koyuyordu. Redmi AirDots S, bugün yapılan çevrim içi bir duyuruyla resmen gün yüzüne çıktı. Tasarımsal olarak herhangi bir değişikliğe sahip olmayan kulaklık, yakından bakıldığında bile ilk modelden net şekilde ayırt edilemiyor. Siyah olarak tek renk seçeneği ile gelen kulak içi kablosuz kulaklık modelinin kullanıcıları meraklandıran yenilikleri ise ürünün içerisinde yer alıyor.
İlk sürüm kablosuz kulaklık, sağ ve sol kulaklığın birbiriyle eşleştiği karışık bir çalışma sistemi barındırıyor. Bu nedenle kullanıcıların pek çoğu, bir süre sonra iki kulaklığın birbiriyle eşleşmediğine dair şikayetlerde bulunuyordu. İki kulaklığın da doğrudan telefona bağlandığı yeni ürün ile bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra kulaklıktaki butona üç kez basılarak etkinleştirilen yeni bir oyun modu da dikkat çekiyor. Bu oyun modu sayesinde gecikmenin iki kata kadar azaltıldığı belirtiliyor. Kulaklığın 12 saate kadar sunduğu pil ömrü, dijital gürültü engelleme ve diğer özelliklerinde ise herhangi bir güncellemeye gidilmemiş.
Redmi AirDots ile aynı fiyata satışa sunulacak olan AirDots S, yaklaşık 14 dolarlık satış fiyatıyla kısa süre içerisinde raflarda olacak.