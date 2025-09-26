Teknoloji devi Xiaomi, mobil işletim sistemleri arenasındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyor. Geçtiğimiz ay Çin’de yapılan lansmanın ardından küresel pazara da sunulan HyperOS 3, Android 16 temelinde yükselerek kullanıcılara daha önce görülmemiş bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Özellikle yapay zeka entegrasyonu ve kullanıcı arayüzündeki yenilikçi dokunuşlarla dikkat çeken bu güncelleme, Xiaomi, Redmi ve Poco markalı cihazlar için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

HyperOS 3 ile Gelen Yenilikler ve HyperOS 3 Güncelleme Takvimi

HyperOS 3, getirdiği teknolojik yeniliklerle kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Güncellemeyle sunulan Xiaomi HyperIsland özelliği, bildirim yönetimine dinamik bir yaklaşım getirerek canlı etkinliklerin ve önemli bilgilerin uygulama açmadan takip edilmesini sağlıyor. Bu özellik, çoklu görev performansını artırırken, kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka, yeni HyperOS 3 sürümünün merkezinde yer alıyor. Xiaomi HyperAI çatısı altında toplanan özellikler arasında, kilit ekranını sinematik bir görsele dönüştüren Yapay Zeka Sinematik Kilit Ekranı ve kullanıcının içeriğine göre içgörüler üreten DeepThink modu bulunuyor. Ayrıca, AI Translate aracı sayesinde görüşmelerde anlık çeviri ve alt yazı desteği sunulurken, galeri uygulaması da yapay zeka ile güçlendirilerek belirli görselleri bulmayı çok daha pratik hale getiriyor.

HyperOS 3 Alacak Cihazlar ve HyperOS 3 Güncelleme Takvimi

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesinin dağıtım takvimini de netleştirdi. Ekim 2025’te Xiaomi 15 serisi ile başlayacak olan dağıtım süreci, Mart 2026’ya kadar kademeli olarak uygun tüm cihazları kapsayacak şekilde planlandı. İşte merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazlar ve tarih aralıkları:

Ekim ve Kasım 2025 Arası Telefonlar: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro/15T, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Serisi, Poco F7 Serisi, Poco X7 Serisi Tabletler: Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini Giyilebilir Cihazlar: Xiaomi Watch S4, Xiaomi Smart Band 10 Serisi



Kasım ve Aralık 2025 Arası Telefonlar: Xiaomi 14 Ultra/14/14T Pro/14T, Redmi Note 13 Pro, Redmi 15/14C/13/13x, Poco F6 Pro/F6, Poco X6 Pro, Poco M7/M6 Pro/M6, Poco C75 Tabletler: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Serisi



Aralık 2025 ve Mart 2026 Arası Telefonlar: Xiaomi 13 Serisi, Xiaomi 12 Serisi, Redmi Note 14 5G/14S, Redmi Note 13 Serisi, Redmi 15 Serisi, Poco F5 Pro/F5, Poco X6, Poco M7 Pro 5G, Poco C85 Tabletler: Redmi Pad Pro/Pro 5G, Redmi Pad SE Serisi, Poco Pad



Siz HyperOS 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.