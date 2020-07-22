Zoom, Türkiye’deki kullanıcılarını 139 kat artırdı!

Video konferans platformları, özellikle koronavirüs sürecinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılmaya başladı. Bu platformların en popüleri olan Zoom ise yayınladığı dönem değerlendirmesinde Türkiye’deki kullanıcı sayısının 139 kat arttığını açıkladı!

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Zoom, Türkiye’deki ücretsiz kullanıcı artışı ile şaşırttı!

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayan Zoom, gelirlerini yıllık bazda %169 oranında artırarak 328,2 milyon Dolar’a yükseltti. COVID-19 sürecinde kasasını ciddi olarak dolduran şirket, ülke bazlı kullanıcı istatistiklerine de yer verdi. Türkiye için paylaşılan ziyaretçi verilerinde, Ocak-Nisan ayları arasındaki ücretsiz kullanıcı sayısının bir önceki döneme göre 139 kat arttığı görüldü. Abonelik sistemini kullanan Türkiye merkezli işletmelerin sayısı ise yine geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla 10 kat artış yaşadı.

Platformun dikkat çeken kullanım artışı, küresel bazda da kendisini gösteriyor. Aralık 2019’da günlük 10 milyon toplantıya ev sahipliği yapan Zoom, pandemi sürecinin etkisiyle Nisan 2020’de %3.000’lik artış ile günlük 300 milyon toplantıya ulaştı. Firmanın yıllık bazdaki toplantı süresi ise 2 trilyon dakikayı geride bıraktı. Ayrıca platformu K-12 (12 yıllık öğretim) seviyesindeki 100.000’den fazla okulun aktif olarak kullandığı belirtiliyor.

Daha önce güvenlik tarafında pek çok eleştiri alan Zoom, bu kuşkuları da tamamen ortadan kaldırmış gibi görünüyor. AES 256-bit güvenlik anahtarını standart olarak sunmaya başlayan video konferans platformu, toplantı içi güvenlik tarafında da pek çok yenilik getirdi. Son olarak Zoom’un dünya genelinde 2.800’den fazla çalışanı olduğunu belirtelim.