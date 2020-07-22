Haber
Zoom, Türkiye’deki kullanıcılarını 139 kat artırdı!
Video konferans platformları, özellikle koronavirüs sürecinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılmaya başladı. Bu platformların en popüleri olan Zoom ise yayınladığı dönem değerlendirmesinde Türkiye’deki kullanıcı sayısının 139 kat arttığını açıkladı!
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Zoom, Türkiye’deki ücretsiz kullanıcı artışı ile şaşırttı!
Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayan Zoom, gelirlerini yıllık bazda %169 oranında artırarak 328,2 milyon Dolar’a yükseltti. COVID-19 sürecinde kasasını ciddi olarak dolduran şirket, ülke bazlı kullanıcı istatistiklerine de yer verdi. Türkiye için paylaşılan ziyaretçi verilerinde, Ocak-Nisan ayları arasındaki ücretsiz kullanıcı sayısının bir önceki döneme göre 139 kat arttığı görüldü. Abonelik sistemini kullanan Türkiye merkezli işletmelerin sayısı ise yine geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla 10 kat artış yaşadı.
Platformun dikkat çeken kullanım artışı, küresel bazda da kendisini gösteriyor. Aralık 2019’da günlük 10 milyon toplantıya ev sahipliği yapan Zoom, pandemi sürecinin etkisiyle Nisan 2020’de %3.000’lik artış ile günlük 300 milyon toplantıya ulaştı. Firmanın yıllık bazdaki toplantı süresi ise 2 trilyon dakikayı geride bıraktı. Ayrıca platformu K-12 (12 yıllık öğretim) seviyesindeki 100.000’den fazla okulun aktif olarak kullandığı belirtiliyor.
Daha önce güvenlik tarafında pek çok eleştiri alan Zoom, bu kuşkuları da tamamen ortadan kaldırmış gibi görünüyor. AES 256-bit güvenlik anahtarını standart olarak sunmaya başlayan video konferans platformu, toplantı içi güvenlik tarafında da pek çok yenilik getirdi. Son olarak Zoom’un dünya genelinde 2.800’den fazla çalışanı olduğunu belirtelim.
Genel
PlayStation Store yaz indirimleri başladı!
Her yıl PlayStation severler tarafından dört gözle beklenen, PlayStation Store yaz indirimleri bugün itibariyle başladı. Red Dead Redemption 2’den Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’e kadar bir çok yapım yaz indirimleri kapsamında yer alıyor. Fırsatlar 30 gün süreyle, 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Dünyada ve özellikle ülkemizde pahalı bulunan oyun fiyatları sebebiyle indirim bekleyen kullanıcılar, ilk günden PS Store indirimlerini değerlendirmeye başladı. Fırsatlar arasında Death Stranding, Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 2, Anthem, Horizon Zero Dawn ve Control gibi yapımlar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen oyun yapım maliyetleri ve oyun satış fiyatları arasında bir dengesizlik olduğu tartışmaları kapsamında, ilerleyen dönemlerde birçok konsol özel yapımının daha pahalı fiyatlarla çıkış yapacağı konuşuluyor.
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İndirim kapsamında yer alan yapımların bazıları
Control Standard Edition – 90,65 TL
Resident Evil 2 – 84,00 TL
Resident Evil 3 – 150,22 TL
The Last of Us™ Remastered – 42,00 TL – Türkçe altyazı
DEATH STRANDING – 184,47 TL – Türkçe altyazı
Red Dead Redemption 2 — 196,98 TL
TEKKEN 7 – 49,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 85,47 TL
Metro Exodus – 62,65 TL
Dark Souls III – 54,75 TL
Battlefield 1 – 40,00 TL – Türkçe altyazı (kısmen seslendirme)
PES 2020 – 33,50 TL – Türkçe altyazı
FIFA 20 – 90,09 TL – Türkçe altyazı
Days Gone – 124,41 TL – Türkçe altyazı
ARK: Survival Evolved – 59,75 TL – Türkçe altyazı
Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 216,38 TL
Hitman 2 – 69,00 TL
DOOM – 25,20 TL
Dirt Rally 2.0 – 79,60 TL
Hunt: Showdown– 107,40 TL – Türkçe altyazı
Kingdom Come: Deliverance – 67,00 TL – Türkçe altyazı
eFootball PES 2020 Standard Edition – 33,50 TL – Türkçe altyazı
Gran Turismo Sport – 77,35 TL – Türkçe altyazı
İndirimlerin tamamına ulaşmak için burada yer alan PS Store bağlantısına dokunabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, tasarım detayları belli oldu!
Oppo firmasının orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno 4 Pro ilk kez görüntülendi. Böylelikle cihazın tasarım detayları belli oldu.
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Oppo Reno 4 Pro küresel versiyonu ilk kez görüntülendi.
Oppo yeni akıllı telefon serisi Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde de son zamanlarda oldukça aktif olan firma, yeni serisi Reno 4 için artık sona yaklaştı. Serinin yetenekli üyesi Reno 4 Pro, ilk kez detaylı bir şekilde görüntülendi. Yalnız ortada şöyle bir farklılık mevcut. Görselleri ortaya çıkan model firmanın, küresel pazar için düşündüğü versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani Oppo, Çin için ayrı küresel pazar için ayrı iki cihazı piyasaya sürecek. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre iki cihaz da birbirinden önemli ölçüde farklılıklara sahip olacak.
Here are the official renders of the upcoming OPPO Reno4 Pro in both Black & White colorways!https://t.co/C9FlQd1LNT pic.twitter.com/4mvN5rF2Ie
— Playfuldroid! (@playfuldroid) July 22, 2020
Tasarım bakımından Çin versiyonu ile farklılıklara sahip olan cihazın en önemli detayı dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi. Çin pazarına çıkan modelin üç kamerası bulunmakta. Her iki modelin de ana kamerası 48 MP değerinde olacak gibi gözüküyor. Delikli ekran teknolojisine sahip cihazın, 6.55 inç AMOLED panele ve 90 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Teknik özellik bakımında da Çin’deki modelden farklı olan cihaz, gücünü Snapdragon 720 işlemciden alacak. Çin’de piyasaya çıkacak model Snapdragon 765G ile çıkacak. Öte yandan Reno 4 Pro cihazının 4000 mAh batarya kapasitesi ve 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkması bekleniyor.
Haber
Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!
2002 yapımı Mafia oyununun yeniden geliştirilmiş versiyonu Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı. Mevcut fragman oyunun bir önceki haline göre ne kadar gelişme yaşadığını da gözler önüne seriyor.
Bugüne kadar yeniden tasarlama işlemine dair pek bir detay görmediğimiz yapımın, Mafia III: Definitive Edition gibi, birçok sorun ve hataya sahip olup olmayacağı merak ediliyor. Hem Mafia III hem de Mafia için yeniden geliştirme işlemi yapan hangar 13 firması, oyuncular arasında artık kötü bir şöhrete sahip gibi görünüyor. Serinin en eski oyunu olması sebebiyle, yapıma sadece grafik konusunda iyileştirmelerin değil, bazı yeni olayların da eklenebileceği konuşuluyor. Ancak fragmanda görüldüğü kadarıyla otantik döneme ait birçok detay sadece görsel iyileştirme almış.
Mafia: Definitive Edition oynanış videosu
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1 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan Mafia: Definitive Edition’ın ülkemizde 259 TL gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca yapıma erkenden erişmek isteyenler için Steam üzerinde ön sipariş sayfası aktif durumda. Mafia III sebebiyle kötü bir şöhreti bulunan hangar 13 firmasının böylesi klasikleşmiş bir yapıma ne gibi detaylar ekleyeceği şimdilik merak konusu.