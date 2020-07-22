Genel
PlayStation Store yaz indirimleri başladı!
Her yıl PlayStation severler tarafından dört gözle beklenen, PlayStation Store yaz indirimleri bugün itibariyle başladı. Red Dead Redemption 2’den Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’e kadar bir çok yapım yaz indirimleri kapsamında yer alıyor. Fırsatlar 30 gün süreyle, 20 Ağustos tarihinde sona erecek.
Dünyada ve özellikle ülkemizde pahalı bulunan oyun fiyatları sebebiyle indirim bekleyen kullanıcılar, ilk günden PS Store indirimlerini değerlendirmeye başladı. Fırsatlar arasında Death Stranding, Assassin’s Creed Odyssey, Resident Evil 2, Anthem, Horizon Zero Dawn ve Control gibi yapımlar yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen oyun yapım maliyetleri ve oyun satış fiyatları arasında bir dengesizlik olduğu tartışmaları kapsamında, ilerleyen dönemlerde birçok konsol özel yapımının daha pahalı fiyatlarla çıkış yapacağı konuşuluyor.
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İndirim kapsamında yer alan yapımların bazıları
Control Standard Edition – 90,65 TL
Resident Evil 2 – 84,00 TL
Resident Evil 3 – 150,22 TL
The Last of Us™ Remastered – 42,00 TL – Türkçe altyazı
DEATH STRANDING – 184,47 TL – Türkçe altyazı
Red Dead Redemption 2 — 196,98 TL
TEKKEN 7 – 49,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 85,47 TL
Metro Exodus – 62,65 TL
Dark Souls III – 54,75 TL
Battlefield 1 – 40,00 TL – Türkçe altyazı (kısmen seslendirme)
PES 2020 – 33,50 TL – Türkçe altyazı
FIFA 20 – 90,09 TL – Türkçe altyazı
Days Gone – 124,41 TL – Türkçe altyazı
ARK: Survival Evolved – 59,75 TL – Türkçe altyazı
Raccoon City Edition (RE2 + RE3) – 216,38 TL
Hitman 2 – 69,00 TL
DOOM – 25,20 TL
Dirt Rally 2.0 – 79,60 TL
Hunt: Showdown– 107,40 TL – Türkçe altyazı
Kingdom Come: Deliverance – 67,00 TL – Türkçe altyazı
eFootball PES 2020 Standard Edition – 33,50 TL – Türkçe altyazı
Gran Turismo Sport – 77,35 TL – Türkçe altyazı
İndirimlerin tamamına ulaşmak için burada yer alan PS Store bağlantısına dokunabilirsiniz.
Genel
10 000. Lamborghini Urus, üretim bandından indi!
İtalyan üreticinin ilk SUV modeli olarak iki yıldır satışta olan Lamborghini Urus, 10 bin üretim modelini geride bıraktı.
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Lamborghini’nin Sant’Agata Bolognese tesislerinde üretilen 10 000. Urus, Rus bir müşteri için birleştirildi. Kilometre taşı olarak görülen bu araçta karbon fiber paketi, siyah-turuncu iki tonlu Ad Personam iç mekan ve Nero Noctis Matt adındaki boya seçimleri yer alıyor.
Aralık 2017‘de tanıtılan Urus, Lamborghini satışlarına önemli katkıda bulundu. Aracın piyasada geçirdiği ilk tam yılı 2019’da, tam 4 bin 962 adet Urus teslimatı yapıldı. Bu satış adedi, Lamborghini’nin 2019’daki satışlarının %61’ini oluşturmuştu.
İtalyan üretici Temmuz 2018‘de 1761 tane Urus piyasaya sürmüştü. Üretimdeki bu artışı hesaplarsak 2020’nin sonuna kadar 6 binden fazla Urus teslimatı yapılabilir.
Ayrıca Haziran 2020‘de, Urus Pearl Capsule adında yeni bir renk koleksiyonu sunuldu. Çift tonlu dış görünüme sahip olan bu koleksiyonda, Lamborghini renk kriterlerine uygun olarak dört katmanlı boya ve parlak sedef tonlar sunuluyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
1400 beygirlik, 7 motorlu Ford Mustang Mach-E!
Ford Performance ve RTR Vehicles‘ın ortak çalışması olan Mustang Mach-E 1400, tamamen elektrikli bir aracın performans potansiyelini ortaya koymak için yaratıldı.
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Bu modern çağın vahşisi, 1400 beygirlik maksimum gücü için 7 adet elektrik motorundan destek alıyor. Motorlarda üçü ön diferansiyele, geri kalan dördü ise arka diferansiyel üzerinde konumlandırılmış.
Aracın enerji kaynağı ise yüksek performans ve yüksek deşarj oranı için Nikel-Manganez-Kobalt hücrelerinden oluşan 56.8 kWh değerindeki bir batarya. Söz konusu Mustang Mach-E’nin üzerinde bulunan piller, dielektrik içeren bir soğutma sıvısı ile aracı şarj esnasında soğutacak şekilde tasarlanmış. Bu çözümün, aracın şarj olması için gereken süreye oldukça fayda sağladığı söyleniyor.
Bu araç satışa sunulmayacak bir prototip. Yani sadece pistler gibi trafiğe kapalı alanlarda görebileceğiz. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre aracın aerodinamisi, 257 km/s hızda 1000 kg civarında yere basma kuvveti oluşturmaya müsait bir yapıda.
Motor sporları şampiyonlukları bulunan ve RTR Vehicles‘ın kurucusu Vaughn Gittin Jr. , “Aracın direksiyonuna geçtiğimde, güç ve torka dair bütün fikirlerim değişti. Bu şey, yüksek hızlı eğlence trenlerine benziyor fakat hayal edebileceğiniz hiçbir şeye benzemiyor.” diyor.
Sadece 1 adet üretilen bu Mach-E 1400, bildiğimiz elektrikli Mach-E ile aynı şasiyi kullanıyor. Fakat bu araç arkadan çekiş, dört tekerlekten çekiş ve önden çekiş gibi farklı düzenleri barındırmak için tasarlanmış.
Ford Mustang Mach-E 1400, yakında bir NASCAR yarışında görücüye çıkacak. Ayrıca bu araç, karbon fiberden daha hafif bir alternatif olan organik kompozit liflerin de dahil olduğu yeni materyaller için test aracı görevi de yapacak.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Google Play Console’da görüntülendi
Samsung firmasının orta seviye cihazı Galaxy M31s, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Galaxy M31s, Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung, uygun fiyatlı telefonlar ile piyasada alternatif oluşturmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy M31s ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanırken, cihaz Google Play Console üzerinde listelendi. Teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler sunan listenin aynı zamanda tasarım kısmında (en azından ekran) bizlere yeni bilgiler sunduğunu görebiliyoruz. Galaxy M31s beklenildiği gibi gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak. 6 GB RAM kapasitesi ile gelecek cihazın, 64 ve 128 GB depolama alanına sahip iki farklı modelinin bulunması bekleniyor.
Tasarım kısmında da delikli ekran ve bir adet ön kameranın görüldüğü cihaz, AMOLED Full HD+ panel ile bizleri karşılayacak. Ön kamera konusunda detaylı ve resmi bilgilere henüz ulaşılamazken, dörtlü arka kamera kurulumunda ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 6000 mAh gibi yüksek sayılabilecek bir batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 25 W hızlı şarj desteği de firma tarafından sağlanmakta. 30 Temmuz tarihinde tanıtımı yapılacak cihazın fiyatı konusunda bir bilgi henüz yer almıyor. Ayrıca Samsung resmi sitesinde cihaz için SM-M317F/DSN koduyla bir sayfanın da açıldığı öğrenildi. Bakalım Samsung yeni uygun fiyatlı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.