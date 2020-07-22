PlayStation Store yaz indirimleri başladı!

Ford Performance ve RTR Vehicles‘ın ortak çalışması olan Mustang Mach-E 1400, tamamen elektrikli bir aracın performans potansiyelini ortaya koymak için yaratıldı.

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Bu modern çağın vahşisi, 1400 beygirlik maksimum gücü için 7 adet elektrik motorundan destek alıyor. Motorlarda üçü ön diferansiyele, geri kalan dördü ise arka diferansiyel üzerinde konumlandırılmış.

Aracın enerji kaynağı ise yüksek performans ve yüksek deşarj oranı için Nikel-Manganez-Kobalt hücrelerinden oluşan 56.8 kWh değerindeki bir batarya. Söz konusu Mustang Mach-E’nin üzerinde bulunan piller, dielektrik içeren bir soğutma sıvısı ile aracı şarj esnasında soğutacak şekilde tasarlanmış. Bu çözümün, aracın şarj olması için gereken süreye oldukça fayda sağladığı söyleniyor.

Bu araç satışa sunulmayacak bir prototip. Yani sadece pistler gibi trafiğe kapalı alanlarda görebileceğiz. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre aracın aerodinamisi, 257 km/s hızda 1000 kg civarında yere basma kuvveti oluşturmaya müsait bir yapıda.

Motor sporları şampiyonlukları bulunan ve RTR Vehicles‘ın kurucusu Vaughn Gittin Jr. , “Aracın direksiyonuna geçtiğimde, güç ve torka dair bütün fikirlerim değişti. Bu şey, yüksek hızlı eğlence trenlerine benziyor fakat hayal edebileceğiniz hiçbir şeye benzemiyor.” diyor.

Sadece 1 adet üretilen bu Mach-E 1400, bildiğimiz elektrikli Mach-E ile aynı şasiyi kullanıyor. Fakat bu araç arkadan çekiş, dört tekerlekten çekiş ve önden çekiş gibi farklı düzenleri barındırmak için tasarlanmış.

Ford Mustang Mach-E 1400, yakında bir NASCAR yarışında görücüye çıkacak. Ayrıca bu araç, karbon fiberden daha hafif bir alternatif olan organik kompozit liflerin de dahil olduğu yeni materyaller için test aracı görevi de yapacak.

Kaynak: Carscoops