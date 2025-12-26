Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen perakende sektörü, yeni bir düzenleme ihtimaliyle gündemin merkezine oturdu. Uzun süredir tartışılan çalışma saatleri ve hafta sonu düzeni, özellikle zincir marketler odağında yeniden şekillenebilir. Son gelişmeler, alışveriş rutinlerinde önemli bir dönüşümün kapıda olduğuna işaret ediyor.

Zincir marketler pazar günü kapalı mı olacak?

Zincir marketler konusunda yapılan son toplantılar, sektör temsilcileri ile esnaf arasında dikkat çekici bir uzlaşıya sahne oldu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması yönünde ortak görüş bildirildi. Kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı bu toplantı, konunun yalnızca ticari değil, sosyal bir mesele olarak ele alındığını ortaya koydu.

Yapılan değerlendirmelerde zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasının, çalışanların aileleriyle daha fazla vakit geçirmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Avrupa’daki birçok ülkede uygulanan bu modelin, Türkiye için de uyarlanabilir olduğu ifade ediliyor. Özellikle perakende çalışanlarının haftada en az bir gün ortak tatil yapabilmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Alınan uzlaşı kararının ardından gözler Ticaret Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Bakanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda, zincir marketler için pazar günü tatili uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği netleşecek. Onay çıkması halinde BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve benzeri büyük market zincirleri pazar günleri kapalı olacak.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin küçük esnaf için de dengeleyici bir rol oynayacağını savunuyor. Zincir marketlerin haftanın yedi günü açık olması, mahalle esnafı açısından rekabet baskısı yaratırken; pazar günü tatiliyle yerel işletmelerin nefes alabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda tüketici alışkanlıklarının da bu yeni düzene zamanla uyum sağlayacağı ifade ediliyor.

Yetkililer, planlanan bu modelin yalnızca ekonomik değil, toplumsal faydalar da üreteceğini dile getiriyor. Aile yapısının güçlenmesi, çalışan psikolojisinin korunması ve sosyal dengenin sağlanması, düzenlemenin öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor. Ancak nihai karar öncesinde tüketici beklentileri ve piyasa dengelerinin de dikkate alınacağı belirtiliyor.

