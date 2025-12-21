Exynos 2600, Samsung’un mobil işlemci tarafında uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni dönemin ilk somut adımı olarak duyuruldu. 2nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, performans ve verimlilik odağını merkeze alarak Exynos tarafında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Peki Exynos 2600 özellikleri neler?

S26 işlemcisi Exynos 2600 tanıtıldı! Özellikleri neler?

Exynos 2600, Samsung Foundry’nin 2nm GAA üretim süreciyle geliştirilen dünyanın ilk mobil işlemcisi olarak konumlanıyor. Samsung’a göre bu yeni mimari yalnızca kağıt üzerindeki performans artışıyla sınırlı değil; uzun süreli kullanımda stabil performans hedefleniyor. Exynos 2600 ile birlikte yeni CPU ve GPU mimarileri, çok daha güçlü bir NPU ve kamera tarafında ciddi teknik sıçramalar sunuluyor.

Exynos 2600 içerisinde yer alan 10 çekirdekli CPU, Arm v9.3 mimarisine dayanan C1 Ultra ve C1 Pro çekirdeklerinden oluşuyor. Dikkat çeken detay ise düşük güç çekirdeklerinin tamamen kaldırılmış olması. 3.8GHz hızında çalışan tek bir C1 Ultra çekirdeğe ek olarak, 3.25GHz’de üç adet ve 2.75GHz’de altı adet C1 Pro çekirdeği bulunuyor. Samsung, S26 işlemcisi için Exynos 2500’e kıyasla yüzde 39’luk genel CPU performans artışı vadediyor.

Yapay zekâ tarafında S26 işlemcisi, donanım destekli sanallaştırma güvenliği ve hibrit Post-Quantum Cryptography kullanan dünyanın ilk NPU’suna sahip. Bu NPU, önceki nesle göre yüzde 113 daha yüksek AI performansı sunuyor. Exynos 2600 sayesinde daha büyük ve karmaşık yapay zekâ modelleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabiliyor.

Grafik tarafında Xclipse 960 GPU, S26 işlemcisi ile birlikte önceki nesle kıyasla iki kat hesaplama gücü ve yüzde 50 daha iyi ışın izleme performansı sunuyor. ENSS teknolojisi sayesinde yapay zekâ destekli kare üretimi ve ölçekleme yapılabiliyor. Bu da Exynos 2600 kullanan cihazlarda daha akıcı ve daha verimli oyun deneyimi anlamına geliyor.

Kamera tarafında S26 işlemcisi, 320MP sensör desteği, 108MP sıfır deklanşör gecikmesi ve 8K 30fps / 4K 120fps HDR video kaydı sunuyor. APV codec desteği ile profesyonel video çekim ve post-prodüksiyon kalitesi hedefleniyor. Yeni Visual Perception System ve DVNR teknolojileri ise düşük ışıkta daha temiz görüntüler sağlıyor. Samsung’a göre Exynos 2600 içindeki ISP, önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha az güç tüketiyor.

Geçmiş Exynos işlemcilerin en çok eleştirildiği ısınma sorunu içi işlemcide Heat Path Block (HPB) teknolojisi kullanılıyor. Yüksek ısı iletimine sahip özel EMC materyali sayesinde uzun süreli yüksek performans hedefleniyor. Bu nokta, Türkiye pazarında özellikle oyun ve kamera performansına önem veren kullanıcılar için kritik.

Exynos 2600, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama desteği sunuyor. 4K 120Hz ekranlar, HDR10+ video ve HDR oyun desteği mevcut. Ancak işlemci içinde entegre 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth bulunmuyor; bu bağlantılar için ayrı bir yonga kullanılması bekleniyor. Exynos 2600’un seri üretime geçtiği ve 2026 başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde yer alacağı öngörülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 işlemcisi ile Samsung'un mobil işlemci algısı gerçekten değişebilir mi?