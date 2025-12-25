Yeni yıla girerken kamu işlemlerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Devlet tarafından “değerli kâğıt” statüsünde değerlendirilen resmi belgeler için alınan ücretler güncellendi. Pasaport, ehliyet ve kimlik başta olmak üzere birçok temel belgenin maliyeti, 2026 itibarıyla zamlanacak. Peki, Resmi Gazete’ye göre yeni fiyatlar neler?

Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine gelen yılbaşı zammı belli oldu!

Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretleri, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren zamlı tarifeyle uygulanacak. Yapılan düzenlemeye göre artış oranı yüzde 19 olarak belirlendi. Bu oran, beklenen yeniden değerleme oranının altında kalsa da milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle seyahat, araç kullanımı ve resmi kimlik işlemleri planlayanlar için yeni rakamlar şimdiden önem kazandı.

Türkiye’de resmi belgeler uzun süredir “değerli kâğıt” kapsamında ücretlendiriliyor. Bu kapsamda Pasaport, ehliyet ve kimlik gibi belgeler her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda güncelleniyor. 2026 için açıklanan zam, hem bireysel başvuruları hem de aileleri yakından ilgilendiriyor. Pasaport defter bedelindeki artış, yurt dışı planı olan vatandaşlar açısından dikkat çekici bir kalem olarak öne çıkıyor.

Yeni düzenleme yalnızca seyahat belgeleriyle sınırlı değil. Araç sahiplerini ilgilendiren tescil belgeleri, aile işlemlerinde kullanılan evraklar ve noter kâğıtları da zam kapsamına alındı. Bu tablo, Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerinin günlük hayattaki etkisini daha görünür hâle getiriyor. Türkiye genelinde kamu hizmetlerine erişim maliyetleri, 2026’da daha planlı hareket etmeyi gerektirecek.

Uzmanlara göre Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerindeki artış, bütçe disiplinine paralel bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda dijitalleşme yatırımlarının artması, bu belgelerin üretim ve güvenlik maliyetlerini de yukarı çekmiş durumda. Bu nedenle açıklanan zam oranı, piyasa beklentileriyle uyumlu bulunuyor.

2026 için uygulanacak fiyatlar!

Aile cüzdanı ücreti : 1.010 TL → 1.202 TL

: 1.010 TL → 1.202 TL Ehliyet ücreti : 1.420 TL → 1.690 TL

: 1.420 TL → 1.690 TL Motorlu araç tescil belgesi bedeli : 1.270 TL → 1.511 TL

: 1.270 TL → 1.511 TL Noter kağıdı ücreti : 125 TL → 149 TL

: 125 TL → 149 TL Pasaport defter bedeli : 1.135 TL → 1.351 TL

: 1.135 TL → 1.351 TL Yabancı çalışma izin belgesi bedeli: 810 TL → 964 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pasaport, ehliyet ve kimlik ücretlerine gelen 2026 zamlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?