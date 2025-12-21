iPhone 18 cephesinde takvimler beklenenden hızlı ilerliyor. Apple’a yakın kaynaklardan gelen son bilgiler, şirketin yeni nesil iPhone planlamasında alışılmış ritmi bozduğunu gösteriyor. Henüz tanıtım ufukta görünmese de, perde arkasında ciddi bir hazırlık süreci başlamış durumda.

Baz model iPhone 18 çıkmayabilir! Peki neden?

iPhone 18, sızıntılara göre yalnızca Pro ve Pro Max modelleriyle piyasaya çıkabilir. Apple’ın bu seriyi, katlanabilir iPhone ile aynı dönemde konumlandırmayı planladığı konuşuluyor. Hedeflenen plan ise düz iPhone 18 yerine, iPhone Fold modelinin tanıtılması.

En dikkat çekici detay ise iPhone 18 Pro’nun üretim hattına çok erken girmiş olması. Aktarılan bilgilere göre Apple, Şubat ayı bitmeden tamamen monte edilmiş bir 18 Pro prototipini test aşamasına almayı hedefliyor. Cihazın bu kadar erken üretime girmesi ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, cihazın tasarım tarafında radikal bir değişim sunmayacağı iddiaları bu tabloyu açıklıyor.

18 Pro’nun, 17 Pro’ya oldukça benzeyen bir gövdeyle gelmesi bekleniyor. Arka cam tasarımında küçük dokunuşlar olsa da, görsel farkın minimum seviyede kalacağı ifade ediliyor. Yeni model için asıl yenilik ön yüzde saklı. Apple’ın Face ID sensörlerini ekran altına taşıyarak Dynamic Island’a veda etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Bu değişiklikle birlikte yeni iPhone modelleri, yalnızca küçük bir kamera deliğine sahip olacak. Apple’ın bu adımı, 2027’de gelmesi beklenen tamamen çerçevesiz ekranlı modeller için bir prova olarak gördüğü konuşuluyor. Cihazların erken üretime girmesi, Apple açısından kalite kontrolü tarafında da kritik bir avantaj sağlayabilir.

Son dönemde iOS güncellemeleri, donanım sorunları ve tartışmalı tasarım kararları nedeniyle eleştirilen şirket, bu kez riskleri erkenden tespit etmeyi amaçlıyor. Özellikle Türkiye gibi premium fiyat politikasının daha fazla sorgulandığı pazarlarda, iPhone 18’in daha sorunsuz bir çıkış yapması Apple için önemli olabilir.

iPhone 18 serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu erken üretim hamlesi sizce daha sorunsuz bir iPhone deneyimi mi getirecek, yoksa beklentileri yükseltip hayal kırıklığı mı yaratacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!