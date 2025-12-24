Bu videoda Eren, hayalindeki telefonu oluştururken tek bir markaya bağlı kalmadı ve teknoloji devlerinin en iyi özelliklerini bir araya getirdi. Tasarım tercihini iPhone Air modelinden yana kullandı. Telefonun 5.6 mm inceliğinde ve 165 gram hafifliğinde olmasını isteyen Eren, dayanıklılık için titanyum kasa ve Ceramic Shield 2 kullanılmasına karar verdi. Ekran konusunda ise Xiaomi 15 Ultra’yı seçti. Görüntü kalitesinden ödün vermek istemediği için 3200 nits parlaklığa sahip 6.5 inç LTPO AMOLED paneli cihazına ekledi.

Performans tarafında Eren, gücü ön planda tuttu ve HONOR Magic8 Pro’da bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyi tercih etti. Yazılımda ise hibrit bir yapı kurdu; iPhone 17 Pro Max’in kararlı yapısı olan iOS 26 ile ColorOS 16’nın özelleştirilebilir arayüzünü birleştirdi. Böylece hem hızlı hem de kişisel bir kullanım deneyimi hedefledi.

Kamera donanımında Eren’in tercihi HUAWEI Pura80 Ultra oldu. Fotoğraf kalitesini artırmak için 1 inçlik 50 MP sensör, değişken diyafram ve sensor-shift OIS özelliklerini cihaza yerleştirdi. Ses deneyimi içinse POCO F8 Ultra altyapısını Bose hoparlörler ile destekledi.

Eren, şarj sorununu tamamen ortadan kaldırmak istediği için OPPO Find X9 Pro’nun 7500 mAh kapasiteli dev bataryasını kullandı. Şarj hızı içinse Xiaomi’nin 120W Super Şarj teknolojisini eklemeye karar verdi. Eren yaptığı hesaplamalarda, globalde 999 Dolar olan bu cihazın Türkiye fiyatının vergilerle 102.000 TL’ye ulaşacağını öngördü.

#DreamPhone #iPhone #Xiaomi