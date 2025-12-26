Togg T10X için uzun süredir bekleyen kullanıcıları ilgilendiren yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Teslimata uygun araç listelerinde yapılan güncelleme, özellikle stoktan araç almak isteyenler için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Peki Togg T10X güncel fiyatlar ne kadar? Teslimata hazır listesine nasıl bakılır?

Togg T10X teslimata hazır araçlar listesine eklendi!

Togg T10X, resmi Trumore uygulamasında yer alan “Teslimata Hazır Araçlar” bölümünde yeniden görünmeye başladı. Bu alanda listelenen T10X modelleri, üretimi tamamlanmış ve kısa süre içinde teslim edilebilecek araçlardan oluşuyor. Yani klasik sipariş sürecine kıyasla çok daha kısa bir bekleme süresi söz konusu.

Listelerde ağırlıklı olarak 2025 model yılına ait arkadan itişli uzun menzil T10X versiyonları yer alıyor. Donanım, renk ve jant gibi detaylara göre farklı kombinasyonlar sunulurken, bu araçlar genellikle kısa süre içinde rezerve ediliyor. Bu nedenle T10X almak isteyen kullanıcıların uygulamayı düzenli aralıklarla kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Öte yandan bu hareketlilik, Togg’un üretim ve lojistik tarafında daha dengeli bir sürece girdiği yönünde de yorumlanıyor. Stoktan teslim edilebilen T10X araç sayısının artması, önümüzdeki dönemde teslimat sürelerinin daha da kısalabileceğine işaret ediyor.

Togg T10X güncel fiyatlar ne kadar?

Togg T10X teslimata uygun araç listelerinde yer alan modellerin güncel fiyatları da netleşmiş durumda. Donanım ve versiyona göre değişen fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

T10X V1 RWD Uzun Menzil – 2.262.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil – 2.262.000 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil (farklı donanım/renk) – 2.367.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (farklı donanım/renk) – 2.367.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil – 2.493.614 TL

Bu fiyatlar, teslimata hazır stoklar için geçerli olup donanım ve renk tercihlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Mevcut piyasa koşulları ve elektrikli araç segmentindeki genel fiyat artışları düşünüldüğünde, T10X için bu listelemeler alıcıların karar sürecini doğrudan etkileyen önemli bir unsur haline geliyor.

İlginizi Çekebilir: BYD’ye gümrük engeli mi geldi? Bakan açıkladı!

Togg T10X teslimata hazır araçlar listesi nasıl takip edilir?

Togg T10X teslimata hazır araçları görmek isteyen kullanıcılar, resmi Trumore uygulamasındaki “Teslimata Hazır Araçlar” sekmesini düzenli olarak kontrol etmeliler. Uygulamada anlık olarak listelenen T10X modelleri, renk, donanım, fiyat ve teslimat durumlarıyla birlikte görüntülenebiliyor.

Bu bölümde yeni listeler eklendikçe kullanıcılar bildirim alabiliyor ya da manuel tarama yaparak en güncel T10X fırsatlarını takip edebiliyor. Özellikle fiyatların sabit kalması beklenmeyen bir piyasada bu listelemelere hızlı erişmek, avantajlı satın alma fırsatlarını yakalamak anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: Fiat Grande Panda Hibrit versiyonu Türkiye’de! İşte özellikleri ve fiyatı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg T10X için teslimata hazır araçların ve güncel fiyatların yeniden görünür olması sizin satın alma kararınızı etkiler mi?