Son dönemde yaşanan RAM fiyat artışı, bilgisayar almayı düşünen kullanıcıların kafasını karıştırmış durumda. ABD’de 64 GB RAM fiyatlarının bir MacBook seviyesine yaklaşması, donanım pazarında dengelerin ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Bu tabloyo görenler doğal olarak bilgisayar alınır mı, 2026 bilgisayar fiyatları ne olacak diye soruyor. Bilgisayar almak isteyenler dikkat!

RAM krizi sonrası bilgisayar almak mantıklı mı? Bilgisayar alınır mı?

RAM krizi, tek başına bir bileşen sorunu değil. Yapay zekâ yatırımları, veri merkezleri ve sunucu pazarındaki agresif büyüme, bellek üreticilerinin önceliklerini tamamen değiştirmiş durumda. Üretim kapasitesi daha kârlı olan kurumsal tarafa kayarken, tüketici donanımları ikinci planda kalıyor.

Bu durum, sadece RAM değil; ekran kartı, anakart ve hatta bazı dizüstü bilgisayar konfigürasyonlarının da fiyatlarını dolaylı olarak yukarı çekiyor. Peki şu anda bilgisayar almak mantıklı mı? 2026 yılında bilgisayar fiyatları ne olacak?

Eğer mevcut bilgisayarınız işinizi görmüyorsa, performans sorunları yaşıyorsanız veya profesyonel olarak bilgisayara bağımlıysanız, “daha ucuz olur mu?” beklentisiyle beklemek çok anlamlı olmayabilir. Kısa vadede RAM fiyatlarının ciddi şekilde düşmesi beklenmiyor.

Bu noktada hazır sistemler ve dizüstü bilgisayarlar, parça parça toplamaya kıyasla daha dengeli fiyatlar sunabiliyor. Özellikle üreticilerin sabit konfigürasyonlu modelleri, dalgalanan donanım fiyatlarından daha az etkileniyor.

Zira bu modellerin bileşenleri önceden sabit fiyatlarda alınıp, zaten halihazırda satıcının stoğunda bulunan ürünler oluyor. Sürekli satılan laptop modellerinde de benzer bir durum söz konusu. Mevcut stoklar devam ettikçe, bu modellerde de çok ciddi bir fiyat artışı olmayacaktır.

Ancak, açık büfeden yemek seçer gibi sizin kendi seçtiğiniz sistemlerde fiyat artışı olması yüksek, zira bu cihazlar sipariş üzerine üretiliyor diyebiliriz. Bu nedenle gerek laptop gerekse toplama PC olsun, özel sipariş verilen bir konfigürasyon istiyorsanız, özellikle 2026 bilgisayar fiyatları bütçenizi zorlayabilir.

Bekleyebilen kullanıcılar ne yapmalı?

Eğer bilgisayar alımınız ertelenebilir durumdaysa, 2026’nın ikinci yarısı daha dengeli bir dönem olabilir. Yeni üretim tesislerinin devreye girmesi ve DDR5 üretim süreçlerinin olgunlaşması, fiyat baskısını bir miktar hafifletebilir.

Ancak burada önemli bir nokta var: Eski “ucuz donanım” dönemine dönüş beklemek gerçekçi değil. Beklemek, sadece daha kötü senaryolardan kaçınmak anlamına geliyor.

Masaüstü mü, dizüstü mü?

Mevcut koşullarda dizüstü bilgisayarlar, özellikle RAM’i anakarta entegre modeller, fiyat dalgalanmalarından daha az etkileniyor. Masaüstü sistemlerde ise RAM ve ekran kartı gibi bileşenlerin fiyatı toplam maliyeti ciddi şekilde artırabiliyor.

Bu nedenle “toplama PC” düşünen kullanıcıların, bellek kapasitesini abartmadan ve ileride yükseltme ihtimalini gözeterek plan yapması daha mantıklı görünüyor. Bugünkü şartlarda en rasyonel yaklaşım, ihtiyaç odaklı karar vermek ve “bir yıl sonra kesin ucuzlar” varsayımıyla hareket etmemek.

RAM krizi ne zamana kadar sürer?

Uzmanlar RAM krizinin 2029 yılına kadar sürebileceğini düşünüyor. O zamana kadar yapay zekanın yarattığı ve AI bubble olarak da bilinen AI balonu patlayacak mı göreceğiz. Yapay zeka bu kadar revaçta olduğu sürece, yapay zeka balonunun patlaması da biraz zor duruyor. Bu nedenle bir bilgisayara ihtiyacınız varsa, şu an doğru bir zaman olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce RAM krizi bilgisayar pazarında kalıcı bir değişimin habercisi mi?