Akıllı Telefonlar
Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni teknik detaylar ortaya çıktı!
Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.
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Zenfone 8 serisinde tasarım değişikliğine gidiliyor!
Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
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— ASUS (@ASUS) April 29, 2021
Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modele sahip olacak seri, sevilen tasarım anlayışına da son verecek. Delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak seri, OLED panele sahip olacak. Ayrıca serideki cihazların 1080p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Yine ortaya çıkan iddialara göre serideki bütün cihazlar 120 Hz ekran yenileme hızı ile piyasadaki yarışa dahil olacaklar. Sol üst tarafta bir adet ön kamera bulunan seride kamera özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazların olası arka kamera kurulumu da merak ediliyor. Zira önceki modellerde dönen mekanizma sayesinde tek bir kamera kurulum ile hem ön hem arka kamera ihtiyacı gideriliyordu. Ancak artık iki farklı kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Zenfone 6 serisinden bu yana yer almayan bir özellik geri dönüyor. Zenfone 8 serisindeki cihazlar artık 3.5 mm‘lik kulaklık girişine sahip olacaklar. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının oldukça istediği bu özellik seriye geri dönüş yapıyor.
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Zenfone 8 serisi Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Tasarım itibariyle günümüz cihazlarına benzeyecek olan akıllı telefon serisi, amiral gemisi klasmanında yarışa dahil olacak. Serideki üç cihazın da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte serinin baz modeli geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna uğramıştı. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başarmıştı. Akıllı telefon 8 GB RAM ile Geekbench listesinde görüntülenmişti. Ancak gelen bilgilere göre seride 12 ve 16 GB RAM‘li seçeneklerin de olacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonlar Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacaklar. Amiral gemisi serinin Mini versiyonu ile alakalı da ilave bazı bilgiler ortaya çıktı. Serinin küçük üyesinin ekran boyutu belli oldu. Delikli ekrana sahip olacağı Twitter paylaşımı ile kesinleşen akıllı telefon 5.29 inçlik ekran ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Firma serinin Mini üyesi ile birlikte Snapdragon 888 işlemcisine sahip en küçük cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki modeli ile alakalı bu tarz bilgiler ne yazık ki ortaya çıkmadı. Ancak baz modelin ve Pro modelin farklı özelliklere sahip olması beklenmiyor. Cihazlar arasındaki en büyük farkların ekran boyutları ve kamera özellikleri kısmında olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte bu bilgiler iddiadan öteye gidemiyor henüz. Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetinde öne çıkmak istiyor. Asus Zenfone 8 serisini 12 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtacak. Bununla birlikte serinin detaylı teknik özelliklerine o tarihte ulaşmış olacağız. Bakalım amiral gemisi seri beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50, tasarımı ve teknik özellikleriyle yeniden görüntülendi!
Popüler bir sızıntı kaynağı, Huawei’nin henüz piyasaya sürülmeyen yeni amiral gemisi modeli P50 hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı. Sızıntı, bu yıl haziran ayında çıkmasını beklediğimiz serinin taban modelinin prototipini fotoğraflarıyla birlikte gösteriyor. Amiral gemisi segmentte olan ve Huawei fanları tarafından beklenen modelin tasarım ve teknik özellikleri de sızıntıda detaylandırıldı.
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Huawei P50 hakkında neler biliyoruz?
Digital Chat Station, Huawei P50 serisinin çarpıcı detaylarını ve prototip fotoğraflarını paylaşmıştı. Paylaşılan detaylar, tasarım, kamera kurulumu, işletim sistemi ve modelin diğer birkaç özelliğini içeriyordu. Popüler bir konsept yaratıcısı olan HoiNDI, yaptığı takip analizi sonucunda P50 serisinin rendarlarını ortaya çıkardı. P50 ile ilgili daha önceki bazı sızıntılar, cihazın Kirin 9000 yonga seti, güçlü pil ömrü, hızlı şarj özellikleri ve 6.3 inçlik ekran ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca Huawei P50’nin P50 serisinin temel modeli olacağını tahmin ediyoruz. Ancak ilerleyen tarihlerde bir Lite modelin çıkması da muhtemel gözüküyor.
Bugün ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Kaynağa göre HarmonyOS, ABD ambargosu sonrasında Huawei’nin temel odak noktası haline geldi. Bu yıl ise yeni işletim sisteminin testlerde sona gelmesi nedeniyle bu alandaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen P50 serisi telefonlar, HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk cihazlar olacak.
P50’nin prototip fotoğrafları, cihazın merkez delikli selfie kamerası tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca prototipe göre telefonun silindirik bir kamera dizilimi mevcut. Bu kamera dizilimi dört adet kamera içeriyor. Bununla birlikte kamera sistemi, LED flaş teknolojisinden de destek alıyor. Huawei P50’nin fiyatı hakkında henüz hiçbir detay yok. Ayrıca hala birkaç detay ve özellik bilgisi eksik. Sızan bu fotoğrafların ve renderların kesin bir şekilde P50 serisine ait olduğunu söyleyemeyiz. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha kesin bilgiler duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun teknik özellikleri
Huawei P40:
- Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı
- 8 MP f/2.4 3x optik zoom telefoto
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör
- Batarya: 3.800 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei P40 Pro:
- Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Kirin 990
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB – 256 GB dahili, 256 nanoSD kart desteği
- Arka Kamera:
- 50 MP f/1.9 geniş açılı,
- 40 MP f/1.8 ultra geniş açılı,
- 12 MP f/3.4 5x optik zoom telefoto, OIS
- 3B derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm geniş açılı
- Batarya: 4200 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Sonunda Avrupa’da Satışa Sunuluyor!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda Avrupa’ya geliyor. İşte Mi 11 Ultra’nın Avrupa satış tarihi ve cihazın detayları.
Son dönemde Mi 11 Serisi ile oldukça fazla konuşulan Xiaomi, bir süre önce yeni modellerini tanıttı. Mi 11 Serisi ile yoğun ilgi gören şirket, modellerini satışa sundu bile. Serinin yüksek özelliklere sahip modeli Mi 11 Ultra ise sırayla birçok ülkede görülmeye başlandı. Şimdi sıra Avrupa ülkelerinde.
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Xiaomi daha önceki amiral gemisi modellerini Avrupa’da satışa sunmamıştı. Hatta Xiaomi Mi 10 Ultra bile Avrupa ülkelerinde bulunmuyor. Yanlızca Çin’e özel olarak sunulan Mi 10 Ultra’dan sonra Xiaomi‘nin politikası da değişmiş gibi gözüküyor. Çünkü Xiaomi’nin 2021 Mart ayında tanıttığı yeni modeli Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa’ya geliyor.
Yaklaşık 1 ay önce karşımıza çıkan Mi 11 Ultra, 11 Mayıs tarihinde Avrupa’da satışa sunulacak. Birçok ülkede görülecek Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra ilk olarak Hollanda‘da satışa sunulacak. Sonra sırayla birçok ülkede satışta olacak. Tabiki Avrupa‘da satışa sunulması nedeniyle cihazın Türkiye’de de satılması planlanılıyor. Şimdi gelin cihazın Türkiye fiyatına ve özelliklerine göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi ünvanını Qualcomm‘un Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 660‘ı kullanan cihaz, işlemcisi nedeniyle 5G desteği de sunuyor. Tüm bu birimleri 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen cihaz performans tarafında gerçekten doyurucu bir kullanım sunuyor.
6.81 inç büyüklüğünde 3200 X 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile birlikte gelen Xiaomi Mi 11 Ultra, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yine ön tarafında 20MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Mi 11 Ultra, arka tarafında canavar gibi üç adet kamera taşıyor. 50MP‘lik ana kamera ile gelen cihaz, 48MP‘lik telefoto sensörü ve 48MP‘lik geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyor.
256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile birlikte gelen Mi 11 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alıyor. 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 destekli MIUI 12‘yi kullanıyor. Şimdi gelin IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Mi 11 Ultra’nın fiyatına da göz atalım.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın fiyatı!
Xiaomi’nin Avrupa‘da satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın Avrupa satış fiyatı da belli. Mi 11 Ultra en baz modelinde 1199 Euro (12000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlar seçtiğiniz versiyonun RAM ve depolama özelliklerine göre artacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın fiyatına baktığımızda ülkemizde 12000TL civarında olacağını görüyoruz. Cihaz eğer ülkemizde bu fiyatla satışa sunulursa satış rakamlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Keza ülkemizde fiyat/performans modelleri ile bilinen Xiaomi‘nin 12 bin TL civarında fiyat etiketine sahip bir model ile karşımıza çıkması tartışma konusu olacaktır. Bakalım Mi 11 Ultra ülkemize gelecek mi? Sizce Mi 11 Ultra’nın Türkiye satış fiyatı ne kadar olur?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj cihazı ile gelecek!
Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon rekabetinin son üyesi olacak cihaz, sertifika platformlarına uğruyor. Son olarak Çinli 3C sertifika sitesine uğrayan cihazın kutu içeriği ile alakalı yeni detaylar belli oldu. Güney Kore devi, kutu içeriğinde yer alacak şarj cihazı için sertifika aldı. Katlanan ekranlı akıllı telefon bir önceki nesil ile aynı cihaza kutu içeriğinde sahip olacak.
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Samsung Galaxy Z Fold3 25W’lık şarj aleti ile geliyor!
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar artık piyasada standart bir yere sahip. Aynı anda hep telefon hem de tablet olmayı başaran cihazlar kullanıcılarına geniş imkanlar vadediyor. Ergonomik açıdan da önemli bir alternatif olmak isteyen cihazların popülaritesi her geçen gün artmakta. Birçok Android akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu veya olacağı bu rekabette de firmalar yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Katlanan akıllı telefon piyasasının öncü firmalarından olan Samsung da, yeni cihazı için geri sayıma sayıma geçti. Güney Kore devi Samsung Galaxy Z Fold3 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi yeni nesil cihazı ile birçok sertifika platformuna uğruyor. Katlanan ekranlı cihaz son olarak Çinli 3C platformundan yeni bir sertifika aldı. Merakla beklenen cihazın kutu içeriğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin kutusundan çıkacak şarj aleti ile alakalı detaylar belli oldu. Sertifika sitesinde listelenen şarj cihazının kapasitesi tam 25W. Firma Galaxy Z Fold3 modelinin şarj cihazını Galaxy Z Fold2‘deki ile aynı yapmaya karar vermiş. Hatta iki şarj aletinin model numaraları (EP-TA800) bile aynı. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın daha yüksek kapasitede hızlı şarj desteğine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yine de akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj desteği ile alakalı ortaya çıkmış bir bilgi yok. Daha hafif bir model ile kullanıcılarını karşılamak isteyen Samsung, bir önceki nesle göre daha düşük kapasiteli bir pil ile cihazını çıkaracak. Katlanan ekranlı cihaz 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ki bu rakam bir önceki modelde 4500 mAh idi. Cihazın bataryası iki hücreli sistemden oluşuyor. 2,215 mAh ve 2,060 mAh olmak üzere iki pilin birleşmesiyle katlanan ekranlı cihazın pili oluşmakta.
Katlanan ekranlı cihaz Snapdragon 888 ile piyasaya çıkabilir!
Katlanan ekranlı akıllı telefon, amiral gemisi performansa sahip olacak. Seri boyunca alışık olduğumuz bu duruma rağmen, cihazın hangi işlemci ile piyasaya çıkacağı belli değil. Zira katlanan ekranlı cihazın Snapdragon ve Exynos işlemcilerinden birini kullanacağı iddia ediliyor. İlk gelen bilgilere göre Snapdragon 888 işlemcisinin cihazda yer alma ihtimali daha yüksek. Ancak Samsung her ihtimale karşı Exynos 2100 işlemcili bir model ile de bizleri karşılayabilir. Bununla birlikte akıllı telefon yüksek kapasiteli RAM ve depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca katlanan ekranlı akıllı telefon S-Pen desteğine de sahip olacak. Firma Galaxy Note serisine veda ederken, S-Pen desteğini de diğer cihazlarına entegre ediyor. Ancak katlanan ekranlı cihazın kutu içeriğinde S-Pen yer almayacak Bununla birlikte cihaz içerisinde de S-Pen girişi yer almayacak.
Amiral gemisi performansa sahip olacak Samsung Galaxy Z Fold3 ile birlikte firma boyut değişikliğine gidiyor. Katlanan ekranlı cihaz, yeni nesil ile daha hafif olacak. Bu nedenle bazı alanlarda kırpmalar yapan Samsung, cihazın dış ekranını 5.4 inç yapmaya karar verdi. Bir önceki nesilde dış ekran 6.23 inçti. Bununla birlikte katlanan ekranlı cihazın iç ekranı ise bir önceki nesilden daha büyük. Büyük bir fark olmasa da Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranında %10‘luk bir büyüme dikkat çekiyor. Ancak katlanan ekranlı cihaz diğer rakiplerine göre oldukça küçük bir dış ekran ile piyasaya gelecek. Bununla birlikte Güney Kore devi, yeni nesil cihazında ultra ince cam teknolojisine yer verecek. Ayrıca cihazın suya dayanıklılığının da olacağı iddia ediliyor. Samsung‘un yapacağı Unpacked etkinliğinde sahne alması beklenen cihaz, piyasaya iyi bir giriş yapmak istiyor. Bakalım firma, katlanan akıllı telefon piyasasında öncü olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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