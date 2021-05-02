Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni teknik detaylar ortaya çıktı!

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Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.

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Zenfone 8 serisinde tasarım değişikliğine gidiliyor!

Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.

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Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modele sahip olacak seri, sevilen tasarım anlayışına da son verecek. Delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak seri, OLED panele sahip olacak. Ayrıca serideki cihazların 1080p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Yine ortaya çıkan iddialara göre serideki bütün cihazlar 120 Hz ekran yenileme hızı ile piyasadaki yarışa dahil olacaklar. Sol üst tarafta bir adet ön kamera bulunan seride kamera özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazların olası arka kamera kurulumu da merak ediliyor. Zira önceki modellerde dönen mekanizma sayesinde tek bir kamera kurulum ile hem ön hem arka kamera ihtiyacı gideriliyordu. Ancak artık iki farklı kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Zenfone 6 serisinden bu yana yer almayan bir özellik geri dönüyor. Zenfone 8 serisindeki cihazlar artık 3.5 mm‘lik kulaklık girişine sahip olacaklar. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının oldukça istediği bu özellik seriye geri dönüş yapıyor.

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Zenfone 8 serisi Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!

Tasarım itibariyle günümüz cihazlarına benzeyecek olan akıllı telefon serisi, amiral gemisi klasmanında yarışa dahil olacak. Serideki üç cihazın da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte serinin baz modeli geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna uğramıştı. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başarmıştı. Akıllı telefon 8 GB RAM ile Geekbench listesinde görüntülenmişti. Ancak gelen bilgilere göre seride 12 ve 16 GB RAM‘li seçeneklerin de olacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonlar Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacaklar. Amiral gemisi serinin Mini versiyonu ile alakalı da ilave bazı bilgiler ortaya çıktı. Serinin küçük üyesinin ekran boyutu belli oldu. Delikli ekrana sahip olacağı Twitter paylaşımı ile kesinleşen akıllı telefon 5.29 inçlik ekran ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Firma serinin Mini üyesi ile birlikte Snapdragon 888 işlemcisine sahip en küçük cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki modeli ile alakalı bu tarz bilgiler ne yazık ki ortaya çıkmadı. Ancak baz modelin ve Pro modelin farklı özelliklere sahip olması beklenmiyor. Cihazlar arasındaki en büyük farkların ekran boyutları ve kamera özellikleri kısmında olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte bu bilgiler iddiadan öteye gidemiyor henüz. Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetinde öne çıkmak istiyor. Asus Zenfone 8 serisini 12 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtacak. Bununla birlikte serinin detaylı teknik özelliklerine o tarihte ulaşmış olacağız. Bakalım amiral gemisi seri beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.