Sabahın erken saatlerinde güne hazırlanırken veya yoğun bir günün ardından saç kurutmak, aceleye getirilen ve yıpratıcı bir rutine dönüşebiliyor. Yüksek ısı kullanımı zamanla matlaşan, nemini kaybeden ve kırılan saç tellerini beraberinde getiriyor. Saç sağlığını merkeze alan Hooma, yeni AeroDry AI modeliyle bu günlük mücadeleye teknolojik bir çözüm sunarak kurutma deneyimini zahmetsiz bir kişisel bakım anına dönüştürüyor.

Sağlıklı Saçların Temeli: Saç Derisine Özel Bakım

Canlı ve güçlü saçların sırrı saç derisinde saklıdır. Hooma AeroDry AI, sadece nemi uzaklaştırmakla kalmayıp kurutma sırasında devreye giren 650 nm dalga boyundaki özel ışık teknolojisiyle saç derisindeki mikro dolaşımı destekliyor. Saç köklerini nazikçe uyararak uzun vadede daha güçlü ve sağlıklı saçların uzamasına zemin hazırlıyor.

Akıllı Mesafe Algılama ile Isı Hasarına Son

Saç kuruturken saça fazla yaklaşan sıcak hava, esnekliği sağlayan keratin yapısına zarar verir. Hooma AeroDry AI, gövdesindeki akıllı algılama teknolojisi sayesinde cihaz ile saç arasındaki mesafeyi anlık olarak ölçüyor. Mesafe ne olursa olsun hava sıcaklığını güvenli seviye olan 55°C’de sabit tutarak saçların termal strese girmeden ve kırılmadan kurumasını sağlıyor.

Elektriklenmeye Karşı Milyarlarca Plazma İyonu

Kurutma sonrası oluşan kabarma ve şekilsiz görünümün önüne geçmek için cihaz, her saniyede 1 milyar plazma iyonu üretiyor. Statik elektriği anında nötralize eden bu görünmez iyon kalkanı, saçın dış tabakasını pürüzsüzleştirerek ekstra kozmetik ürüne gerek kalmadan doğal bir parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor.

Sizi Anlayan Ergonomi: Akıllı Tutuş Sensörü

Şekillendirme sırasında makineyi sürekli açıp kapatma zahmetini ortadan kaldıran akıllı tutuş sensörü, cihazı sadece sapından tuttuğunuzda çalıştırıyor ve masaya bıraktığınız anda otomatik olarak durduruyor. Farklı saç tiplerine uygun 6 farklı çalışma modu ile ergonomik ve pratik bir kullanım sunuyor.

EVOFONE Güvencesi ve Servis Ağı

Hooma AeroDry AI Saç Kurutma Makinesi, Türkiye pazarında EVOFONE distribütörlüğüyle tüketicilerle buluşuyor. Orijinal yedek parça güvencesi ve EVOFONE’un geniş yetkili servis ağı, cihazın uzun yıllar boyunca ilk günkü performansıyla çalışmasını garanti altına alıyor.