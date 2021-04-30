BenQ, Dünyanın İlk 4K HDR 16ms Oyun Projektörü TK700STi 4K Modelini Satışa Sundu!

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Oyuncu monitörlerine olan talep çok fazla olsa da; üreticilerin gözden kaçırdığı ve henüz piyasada göremediğimiz ayrı bir segment var, “oyun projektörleri”. BenQ, yeni modeli TK700STi 4K oyun projektörü ile yeni bir oyun projektörü segmentinin ilk adımını attı. Kullanıcılara monitörlerden daha fazlasını sunmayı amaçlayan BenQ, 16 ms düşük input lag değeriyle beraber, 4K çözünürlük kombinasyonunu yeni projektöründe sunuyor.

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BenQ’dan yenilikçi hamle

2020 yılında Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da arka arkaya üç yıl boyunca 4K projektör segmentinde pazar payı olarak 1.liğe ulaşan BenQ, bu ürünün lansmanı ile tüketicilerin değişen taleplerine cevap vermek ve yaşamlarına yenilikler getirerek; ve ev sineması, yayın ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ürün segmentleriyle zenginleştirme konusundaki kararlılığını gösterdi diyebiliriz. Şirketin, her zaman için inovasyon kovalayan bir yapıda olması da; ürün çeşitliliğini artırarak birçok pazarda 1. sıraya oturmasına katkıda bulunmuş durumda. BenQ’nun bu yenilikçi anlayışının en yeni ürünü de, TK700Sti 4K oyun projektörü.

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Pandemi nedeniyle uygulanan karantinalar ve seyahat kısıtlamaları da tüm dünyada görsel eğlence tüketiminin yöntemlerini değiştirmeye başladı. Ailece evde kalınan durumlardaysa televizyonlar ve monitörler yetersiz hale geldi. Diğer bir deyişle Covid-19 pandemisi, projeksiyon cihazlarının altın çağının başlamasına önayak oldu. Ek olarak; evde kalınan süreçte video oyunlarının hem satışları hem de oynanma süreleri oldukça arttı. BenQ da, bu artan talebe cevap vermek amacıyla yeni bir segment açan bu projektörü üretmek için bugüne kadar edindiği görüntüleme teknolojisi uzmanlığını ve yeni nesil oyun deneyimini bir araya getirerek; TK700Sti 4K oyun projektörünü üretti.

TK700Sti 4K oyun projektörü neler sunuyor?

TK700STi 4K, Ultra HD çözünürlükte 16 ms giriş gecikmesi ve kullanıcılara FPS, RPG ve spor oyunları olmak üzere çok çeşitli seçeneklere erişim sağlayan HDR oyun uyumluluğu sunabiliyor.

BenQ Türkiye Ülke Müdürü Ergin Yavuzol, TK700STi 4K ile ilgili olarak; “Tüketici eğlence alışkanlıkları salgın sırasında çok hızlı bir şekilde gelişti ve gerçekten birinci sınıf yaşam tarzı teknolojisine olan artan talep, kalıcı bir eğilim haline geldi. Üç yıl üst üste 4K projektör segmentinin bir numaralı oyuncusu olarak BenQ, bu müşteri beklentilerini ve daha fazlasını karşılayan ve oyuncular için daha önce hiç görülmemiş bir sürükleyici deneyim sağlayan TK700STi ile yeni bir oyun projektörü segmenti başlatmaktan gurur duyuyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

BenQ TK700STi 4K oyun projektörü, 3.000 lümen parlaklık, % 96 Rec.709 ve HDR oyun uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Kullanıcılar, 2d keystone ve dijital döndürme ayarına sahip bu projektörü her odaya sığdırıp; görüntü ayarlarını da diledikleri gibi optimize edebiliyorlar. Cihaz ayrıca 1,99 metre mesafeden 100 inç ekranda 4K UHD 8,3 milyon piksel çözünürlükte görüntüler sunabiliyor. BenQ TK700STi 4K, League Of Legends, CS GO gibi rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için, 4K çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızında minimum 16 ms yanıt süresi sunan “hızlı mod” seçeneğiyle de oyun deneyimini büyük ekranda düşük gecikme süreleriyle sunabiliyor.

BenQ’nun sunabildiği bu yanıt süresi, ev aydınlatma koşullarından bağımsız olarak 4K çözünürlük, görüntü netliği ve canlı HDR renginden ödün vermeden görülebilecek en düşük gecikmeli değer. Özel olarak tasarlanan üç FPS, RPG ve SPG (Spor Oyunu) modu, kullanıcılara farklı oyun türleri için görsel, işitsel ve gecikme ayarları üzerinde kontrol sağlama imkanı sunuyor. TK700STi 4K, hem yeni çıkan oyunlarla hem de klasik AAA oyunlarla uyumlu olarak çalışabiliyor ve PlayStation serisi, Xbox serisi ve Nintendo Switch ile eşleştirilebiliyor. Ayrıca TK700STi 4K oyun projektörünün filmler, müzik, spor ve oyunlar için özelleştirilmiş ses modları ve dahili olarak bulunan 5W gücünde bir hoparlörü mevcut. Cihazın ses sistemi de, BenQ CinemaMaster Audio +2 tarafından desteklenmekte.

BenQ TK700STi ayrıca, kullanıcıların Android TV için Google Play Store’a erişmelerine ve film, TV programı, canlı spor, haber, oyun ve müzik içeriğine ulaşabilmelerini sağlayan Google sertifikalı Android TV’ye uyumlu olarak geliyor. Kablosuz projeksiyon özelliği de, kullanıcıların Android veya iOS cihazlarından hızlı bir şekilde projeksiyonlarına bağlanmasını sağlıyor.

Dileyen kullanıcılar, BenQ’nun TK700Sti 4K modelini kısa bir süre içinde satın alabilecekler. Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da; buraya tıklayarak BenQ’nun resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.