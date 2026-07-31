İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında adil, şeffaf ve kurallara uygun ticari ortamın sağlanması amacıyla yürütülen denetimler kesintisiz devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, çevrim içi ilan platformunda ikinci el durumdaki Tesla Model Y marka aracını, üretici firmanın güncel sıfır liste fiyatının üzerinde satışa çıkaran bir satıcıya 325 bin TL idari para cezası uyguladı.

1. Süreç Vatandaş İhbarıyla Başladı

Denetim süreci, duyarlı bir vatandaşın Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ihbar üzerine tetiklendi. İncelemeye alınan ilanda satıcının, ikinci el Tesla Model Y (Arkadan Çekiş) aracını yaklaşık 2,8 milyon TL bedelle ilana koyduğu belirlendi.

Ancak söz konusu aracın üretici tarafından belirlenen resmi güncel sıfır liste fiyatının 2.474.985 TL seviyesinde olduğu tespit edildi.

2. Mevzuata Aykırılık Tescillendi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Otomotiv Ticareti Dairesi ekiplerinin yaptığı teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, mevzuatta yer alan “İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyatla pazarlanması yasaktır” maddesinin ihlal edildiği kesinleşti. Düzenlemeyi açıkça çiğneyen ilan sahibine mevzuat gereği 325.000 TL idari para cezası kesildi.

3. Bakanlıktan “Kararlılık” Mesajı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, şu ifadelere yer verdi:

“İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında ‘liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi’ nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.”