Akıllı telefon pazarında ekran/gövde oranını artırma ve çerçeveleri inceltme rekabeti yepyeni bir boyuta taşınıyor. İnovatif tasarımlarıyla dikkat çeken teknoloji markası Tecno, ekran çevresindeki siyah bantları tamamen ortadan kaldırdığını iddia ettiği “Next-Gen Borderless Concept Phone” adlı yeni konsept cihazını duyurdu.

Şirket, 0 mm (sıfır milimetre) ekran çerçeve kalınlığına sahip olan ve uçtan uca kesintisiz bir görsel deneyim vaat eden bu prototip modeli, Eylül 2026’da Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2026 fuarında ilk kez canlı olarak sergileyeceğini açıkladı.

1. iPhone 17 Pro İle Yan Yana Karşılaştırıldı

Tecno’nun yeni teknolojiyi sergilemek adına paylaştığı resmi görsellerde konsept cihaz, Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 Pro ile yan yana getirildi.

Karşılaştırma görsellerinde Tecno prototipinin ekran kenarlarındaki çerçevelerin iPhone 17 Pro’ya kıyasla belirgin şekilde yok seviyesine indiği görülüyor. Ancak cihaz tamamen kesintisiz bir ön yüz sunmuyor; ön kamera için ekran üzerinde küçük bir delikli (punch-hole) kamera tasarımı korunmaya devam ediyor.

2. Mühendislik Detayları: 0 mm Çerçeveye Nasıl Ulaşıldı?

Tecno mühendisleri, ekranın etrafındaki geleneksel sınırları tamamen sıfırlayabilmek için klasik üretim yöntemlerinin dışına çıktıklarını belirtiyor:

Gelişmiş İç Donanım Mimarisi: Telefonun içindeki sürücü devreleri, bağlantı hatları ve koruyucu yapısal bileşenler yeniden konumlandırıldı.

Yenilikçi Ekran Paketleme: Yeni nesil panel paketleme teknikleri kullanılarak ekran katmanlarının en dış sınırları doğrudan gövde yapısıyla birleştirildi.

3. Detaylar IFA 2026’da Açıklanacak

Tecno, bu konseptte sergilenen 0 mm çerçeve teknolojisinin ilerleyen dönemde ticari akıllı telefon modellerine de taşınabileceğinin sinyalini verdi.

Cihazın ekran boyutu, panel tipi, işlemci donanımı veya seri üretime geçiş takvimine dair teknik ayrıntılar henüz açıklanmadı. Şirketin tüm bu detayları ve teknolojinin çalışma altyapısını 4-8 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek IFA 2026 fuarı kapsamında paylaşması bekleniyor.