REDMAGIC ülkemizde istikrarlı bir şekilde yeni ürünlerini pazara sunmaya devam ediyor.

Henüz Türkiye’de bir ofisi bile olmayan marka ülkemizde fabrika açan markalarla yarışacak şekilde peş peşe ürünlerini satışa sunuyor.

Bu arada cep telefonuyla başlayan serüvene kısa zaman önce tabletlerin de eklenmesi çok sevindirici.

REDMAGIC oyuncu telefonu ürettiği için modellerinde saf güce ve sürdürülebilir performansa önem veriyor. Ayrıca soğutma teknolojileri konusunda da marka rakiplerinin çok önünde.

Tabii tam olarak bu noktada telefonların kamera performanslarında bir düşüklük fark ediliyor. Birçok insan satın aldığı REDMAGIC modelinin kamera performansından şikayet ediyor.

Bu videoda Ersin, REDMAGIC’in ülkemizde piyasaya çıkardığı modeller ve satış fiyatları nedeniyle 2026 yılının en başarılı markası olabileceğini anlatıyor.

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