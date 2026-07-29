Hem iş hem de özel yaşamın dinamiklerine uyum sağlayan yeni Teclast ArtPad Pro, EVOFONE güvencesiyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Üretkenlik odaklı donanımsal gücü ve sinematik ekran kalitesini bir arada sunan model, tablet dünyasında performans standartlarını yeniden tanımlıyor.

Geniş Ekran ve Kalem Desteği ile Dijital Tuval

12.7 İnç Dev Ekran: Grafik tasarım, doküman düzenleme ve çoklu pencere kullanımlarında geniş bir çalışma alanı sunarken; içerik tüketiminde sinema perdesi etkisi yaratıyor.

Hassas Kalem Desteği: Not alma, çizim yapma ve yaratıcı süreçleri destekleyerek cihazı pratik bir dijital tuvale dönüştürüyor.

Helio G99 İşlemci ve Kesintisiz 4G LTE Bağlantı

Performanslı Donanım: Cihazın kalbinde yer alan Helio G99 işlemci , 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile çoklu görevlerde (multitasking) ve grafik ağırlıklı oyunlarda akıcı bir deneyim vadediyor.

Her Yerde İnternet: Dahili 4G LTE bağlantı desteği sayesinde Wi-Fi ağlarına bağımlı kalmadan her an çevrimiçi kalmayı, online toplantılara katılmayı ve bulut verilerine ulaşmayı mümkün kılıyor.

Uzun Pil Ömrü ve EVOFONE Güvencesi