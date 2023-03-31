Xiaomi, Redmi serisinde giriş seviyesine konumlandırdığı C serisinin yeni üyesi Redmi 12C’ye bu videoda yakından bakıyoruz.

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Redmi 12C tasarım anlamında önceki modeli 10C’ye fazlasıyla benziyor. Sadece kamera tasarımında farklılıklar bulunan telefon 168.8 x 76.4 x 8.8 mm boyutlarına sahip. Ayrıca 192 gram ağırlığıyla elde rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Grafit Grisi, Okyanus Mavisi, Nane Yeşili, Lavanta Moru renkleriyle dört farklı seçenek sunuyor.

6.71 inç IPS LCD ekranı olan Redmi 12C 720 x 1650 HD+ çözünürlüğe sahip. Giriş seviyesinde olan bu telefonun ekranı 500 nit parlaklık seviyesine çıkarken 268 ppi piksel yoğunluğu gösterebiliyor. Damla çentikli formu ve kalın çerçeveleri %82.6 ekran gövde oranı oluşturuyor.

Redmi 12C Mediatek Helio G85 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye ek olarak da Mali-G52 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. İki farklı varyasyona sahip olan telefonu isterseniz 4/64 isterseniz de 4/128 versiyonla satın alabiliyorsunuz. LPDDR4X + eMMC 5.1 depolama biçimini kullanan telefonun hafızası 1TB’ye kadar da arttırılabiliyor. Android 12 tabanında MIUI 13 arayüzünü kullanan telefon giriş segmenti bir telefon olduğunu yazılımın ağırlığı sebebiyle hissettiriyor.

Yerli üretim ürünlerden birisi olan Redmi 12C arka tarafta iki adet kameraya ev sahipliği yapıyor. 50MP ana kamerası bulunan telefona ek olarak 0.08MP çözünürlüğünde derinlik algılayıcı bir kamera da bulunuyor. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar segmentine göre iyi konumda olsa da ışığın az olduğu noktada kalitesi gündüze göre daha aşağıda kalan fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Maksimumda 1080p 30fps videolar çekebilen Redmi 10C ön tarafta damla çentik içinde 5MP ön kameraya sahip. Çekilen fotoğraflarda çözünürlüğün az kalması sebebiyle vasat bir performans gösterse de giriş segmentinde hala bu tarz çözünürlükler görebiliyoruz.

İşin batarya tarafına geldiğimizde ise Redmi 12C, bir Xiaomi klasiği olarak 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu büyük batarya 2 günlük pil ömrü sağlayabiliyor. Ancak bu bataryayı Micro USB üzerinden 10W hızla çok uzun sürelerde şarj edebiliyorsunuz. Önceki modelinde (10C) Type-C kullanılmasından sonra böyle bir konuda geriye gidişin olması birçok kullanıcı tarafından garipseneceği de aşikar.

Ağ bağlantıları tarafında ise Redmi 12C WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantısına sahipken ayrıca kulaklık girişinden sağladığı güç ile FM Radyo’ya da erişim sağlayabiliyor.

Redmi 12C’nin fiyatına bakacak olursak 4 GB + 64 GB versiyonu için 4700 TL, 4 GB + 128 GB versiyonu için 5000 TL dolaylarında fiyat belirlenmiş. Peki siz Redmi 12C hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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