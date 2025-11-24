Samsung, uzun süredir rakipleri karşısında geri planda kalan sanal asistanı Bixby’yi önemli bir güncellemeye hazırlıyor. Siri, Alexa ve son dönemde öne çıkan Gemini gibi güçlü asistanlarla rekabet etmekte zorlanan Bixby, 2026 itibarıyla çok daha yetenekli hale gelebilir.

Samsung Bixby güncellemesi ile Perplexity AI geliyor

Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Samsung, Perplexity AI yapay zekasını Bixby asistanına entegre etmek üzere test sürecine başladı. Güncellenmiş Bixby’nin, Galaxy S26 serisinin tanıtımıyla birlikte kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Yeni sistemde Bixby ve Perplexity’nin görev paylaşımı yapacağı, basit hatırlatmalar ve alarmların Bixby tarafından, daha karmaşık arama ve bilgi sorgularının ise Perplexity tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

Bu hamle, Samsung’un Bixby’yi yeniden öne çıkarmak ve Google bağımlılığını azaltmak için yaptığı stratejik bir atılım olarak görülüyor. Perplexity’nin ABD’deki Galaxy kullanıcılarına 12 aylık ücretsiz abonelik sunması da kullanıcıları bu yeni entegrasyona alıştırmayı hedefliyor olabilir.

Bixby yeniden Galaxy cihazların varsayılan asistanı olabilir

Bugün Bixby, Samsung TV’lerde ve bazı akıllı ev ürünlerinde varsayılan asistan olarak yer alsa da, Galaxy serisi akıllı telefon ve tabletlerde Gemini’nin ön planda olduğu biliniyor. Ancak bu yeni entegrasyonun ardından Samsung, Bixby’yi akıllı telefonlarda da yeniden varsayılan asistan haline getirmeye hazırlanıyor.

Haziran ayında Bloomberg tarafından gündeme getirilen duyumlara göre, Perplexity’ye dev bir yatırım planladığı ve 500 milyon dolarlık yatırım değeri ile anlaşmanın en büyük yatırımcısının Samsung olacağı belirtilmişti.

O tarihten bu yana Perplexity, değerlemesini 20 milyar dolara çıkaracak şekilde ek 200 milyon dolar yatırım aldı. Samsung’un bu yatırımın ne kadarına ortak olduğu açıklanmasa da, iş birliğinin meyvelerini 2026’dan itibaren görmeye başlayacağız.

Son olarak Samsung, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Perplexity AI’ı destekleyen ilk akıllı televizyon markası olduğunu duyurmuştu. Bu entegrasyonun, sadece mobil değil, Samsung Internet gibi yerleşik uygulamalarda da etkisini göstermesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Bixby bu yapay zekâ güncellemesiyle tekrar sahneye dönebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.