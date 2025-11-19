Akıllı telefon dünyası son günlerde Xiaomi 17 Ultra söylentileriyle çalkalanıyor. Peki gerçekten Xiaomi 17 Ultra Aralık ayında mı geliyor? Lansman tarihi sızdırıldıysa bu bilgiler ne kadar güvenilir? Üstelik 17 Ultra uluslararası pazara ne zaman adım atacak? Tüm bu sorular, teknoloji meraklılarının aklını kurcalamaya devam ediyor.

Xiaomi 17 Ultra tanıtım tarihi sızdırıldı!

Xiaomi 17 Ultra hakkında Çin merkezli kaynaklardan gelen yeni iddialar, cihazın tanıtım tarihini oldukça netleştirdi. Birkaç gün önce ortaya çıkan ilk sızıntılar, amiral gemisi modelin Aralık ayında duyurulacağını öne sürerken, bugün X platformunda paylaşılan yeni bir söylenti bu tarihi daha da daraltarak Aralık ayının dördüncü haftasına işaret etti.

Yani 17 Ultra için 22–28 Aralık aralığı artık en güçlü ihtimal olarak görülüyor. Bu tarihlerin özellikle Çin kaynaklı güvenilir haber paylaşımlarında öne çıkması dikkat çekiyor. Son yıllarda pek çok Çinli markanın lansman planlarında değişikliğe gittiğini biliyoruz. 2024’e kıyasla daha erken duyurular yapan şirketler arasında Xiaomi de var.

Bu yıl karşımıza çıkan Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri düşündüğümüzde, 17 Ultra için ortaya atılan erken tarih aslında şaşırtıcı sayılmaz. Marka, rekabetin yoğunlaştığı premium segmentte elini hızlı tutmak istiyor gibi görünüyor. Ancak tüm bu iddialara rağmen 17 Ultra için küresel lansman tarihi hâlâ belirsizliğini koruyor.

Xiaomi 15 Ultra örneğinde olduğu gibi, Çin’deki lansmandan sadece birkaç gün sonra MWC’de dünya sahnesine çıkma ihtimali de bir senaryo olarak dursa da, bu kez beklentiler biraz daha temkinli. Şubat ayına kadar beklememiz gerekebilir; özellikle global pazar stratejilerinin yeniden şekillendiği bu dönemde markanın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Türkiye özelinde bakacak olursak, Xiaomi 17 Ultra şüphesiz büyük ilgi görecektir. Xiaomi’nin özellikle premium segmentte sunduğu fiyat-performans dengesinin Türkiye’de güçlü bir karşılığı var. Eğer cihaz küresel lansmanıyla birlikte ülkemize de hızlı giriş yaparsa, 2025’in en çok konuşulan modellerinden biri olacağı kesin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 Ultra için açıklanan bu olası tarih sizce gerçekçi mi? Teknoloji dünyasının yeni amiral gemisinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!