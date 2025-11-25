Akıllı telefon dünyasında son günlerde en çok konuşulan konu hiç şüphesiz yeni Honor 500 ailesi. Tasarımıyla iddialı bir çıkış yapan bu seri, özellikleriyle Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini de yükseltmiş durumda. Peki yeni seri gerçekten rakiplerini zorlayacak mı? Yeni Snapdragon işlemciler ve güçlü batarya yapısı Türkiye’de nasıl karşılanacak?

Honor 500 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor 500 serisi, Çin’deki lansmanla birlikte resmi olarak sahneye çıktı ve tasarım çizgisiyle oldukça dikkat çekti. Markanın bu yılki tasarım yaklaşımı, arka taraftaki geniş kamera platformu ve keskin hatlarıyla rakiplerinden çok daha modern bir görünüm sunuyor. Alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey tercih eden Honor 500, önceki nesillere göre daha premium bir yapı hissi veriyor. Üstelik her iki model de IP68 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarına sahip.

Ekran tarafına baktığımızda serinin 6.55 inç LTPO OLED panel, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklığıyla üst düzey bir görsel deneyim sunduğu görülüyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu da bu modern yapıyı tamamlıyor. Selfie tarafında ise 50MP sensör dikkat çekiyor. Bu özellikler, özellikle yüksek parlaklık isteyen Türkiye kullanıcıları için önemli bir karşılık bulabilir.

Performans bölümünde Honor 500 ile Honor 500 Pro modelleri birbirinden ayrılıyor. Pro modelde yer alan Snapdragon 8 Elite işlemcisi 16GB RAM ve 1TB depolama seçenekleriyle güç konusunda iddialı.

Standart Honor 500 modelinde ise Snapdragon 8s Gen 4 bulunuyor. Kamera tarafında iki model de 200MP ana sensör ve 12MP ultra geniş açı lens taşıyor. Pro modelin 50MP telefoto kamerası ise üç kata kadar optik yakınlaştırma sunuyor.

İlginizi Çekebilir: OnePlus 15R tanıtım materyalleri paylaşıldı! İşte yeni fiyat performans kralı

Batarya kısmında ise yeni seri adeta sınırları zorluyor. Her iki modelde de 8.000mAh Si-C batarya bulunurken, 80W hızlı şarj desteği ve Pro modeldeki 50W kablosuz şarj dikkat çekiyor. Üstelik her iki cihaz da 27W ters kablolu şarj desteğine sahip. Cihazlar Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile geliyor ve Aquamarine, Starlight Powder, Moonlight Silver ve Obsidian Black gibi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Çin’de ön siparişleri başlayan Honor 500 serisinin 27 Kasım’da ilk teslimatlarına başlanacağı açıklandı. Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz belirsiz olsa da, teknik özellikler düşünüldüğünde ailenin fiyat-performans yarışını karıştıracağı kesin gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Honor 500 serisinin Türkiye pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!